Молдова хочет продлить на три года договор о поставках газа в республику, который истекает 1 января 2020 года.

Как передаетИА REGNUM, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон на встрече с председателем Административного совета АО «Молдова-газ» Вадимом Чебаном.

Додон добавил, что обсудил это с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в ходе своего визита в Москву 19−20 декабря.

Вадим Чебан в свою очередь проинформировал главу государства о результатах рабочего заседания, которое состоялось 12 декабря в Брюсселе с участием всех операторов по транспортировке газа по Трансбалканскому коридору. На заседании была рассмотрена ситуация вокруг завершения работ, направленных на обеспечение поставок газа в реверсном режиме по Трансбалканскому коридору.

Была достигнута договоренность об увеличении реверсных поставок необходимого для Молдовы объема газа, покрывающего все нужды потребителей. Речь идет примерно о 15 млн кубометров в сутки.

По словам Чебана, для реализации этого соглашения операторы из Болгарии и Румынии должны изменить договоры о межсетевом соединении в Негру-Водэ и, соответственно, в Кардаме. Кроме того, сейчас в разработке находится договор о межсетевом соединении между румынским «Трансгазом» и украинским оператором системы транзита газа для газоизмерительной станции «Исакча-1/Орловка». Ожидается, что румынская и украинская стороны в ближайшее время доработают текст договора и подпишут его.

Сразу после подписания договора Молдова будет готова к получению природного газа в реверсном режиме. Параллельно составляются договоры о межсетевом соединении и транспортировке газа с Украиной.