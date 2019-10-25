Молдова хочет продлить контракт с Газпромом на три года
|18:00 17.12.2019
|Молдова
Молдова хочет продлить на три года договор о поставках газа в республику, который истекает 1 января 2020 года.
Как передаетИА REGNUM, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон на встрече с председателем Административного совета АО «Молдова-газ» Вадимом Чебаном.
Додон добавил, что обсудил это с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в ходе своего визита в Москву 19−20 декабря.
Вадим Чебан в свою очередь проинформировал главу государства о результатах рабочего заседания, которое состоялось 12 декабря в Брюсселе с участием всех операторов по транспортировке газа по Трансбалканскому коридору. На заседании была рассмотрена ситуация вокруг завершения работ, направленных на обеспечение поставок газа в реверсном режиме по Трансбалканскому коридору.
Была достигнута договоренность об увеличении реверсных поставок необходимого для Молдовы объема газа, покрывающего все нужды потребителей. Речь идет примерно о 15 млн кубометров в сутки.
По словам Чебана, для реализации этого соглашения операторы из Болгарии и Румынии должны изменить договоры о межсетевом соединении в Негру-Водэ и, соответственно, в Кардаме. Кроме того, сейчас в разработке находится договор о межсетевом соединении между румынским «Трансгазом» и украинским оператором системы транзита газа для газоизмерительной станции «Исакча-1/Орловка». Ожидается, что румынская и украинская стороны в ближайшее время доработают текст договора и подпишут его.
Сразу после подписания договора Молдова будет готова к получению природного газа в реверсном режиме. Параллельно составляются договоры о межсетевом соединении и транспортировке газа с Украиной.
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