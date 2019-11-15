Крым снова ищет подрядчика обеспечения безопасности аэропортового комплекса за 932 млн рублей

17:45 17.12.2019   Крым

Госкомитет конкурентной политики оккупированного Крыма объявил очередной тендер на выполнение работ по обеспечению защиты объектов аэропортового комплекса "Симферополь" от актов незаконного вмешательства.

Об этом говорится в материалах сайта госзакупок, пишет Интерфакс.

Начальная (максимальная) цена контракта осталась прежней - 931,962 млн рублей с учетом НДС 20%.

Это уже третий подобный конкурс. Ранее дважды в 2019 году, в сентябре и ноябре, Госкомитет признавал несостоявшимися тендеры с такой же начальной ценой, поскольку на них не поступило ни одной заявки.

Заявки на участие в нынешнем запросе предложений принимаются до 24 декабря, итоги планируется подвести 25 декабря.

Заказчиком работ является АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС").

Работы должны быть выполнены до 30 июня 2021 год. Срок в очередной раз сдвинут: на сентябрьском тендере срок выполнения работ был в апреле 2021 года, на втором тендере - май 2020 года.

В апреле 2018 года Госкомитет проводил похожий аукцион. В августе того же года заказчик - АО "МАС" - заключил контракт на 832,1 млн рублей с компанией "Строй Интернейшнл" (Краснодар). Работы должны были быть выполнены до 13 августа 2019 года. Однако заказчик в апреле текущего года в одностороннем порядке расторг контракт, фактически оплатив подрядчику на тот момент 249,63 млн рублей, указано в материалах на сайте госзакупок.

От подрядчика требуется создание периметрового ограждения, четырех контрольно-пропускных пунктов, систем охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения и видеоанализа, контроля и управления доступом. Источником финансирования работ являются "собственные средства, поступившие в виде бюджетных инвестиций, доведенных заказчику в виде субсидий, и оформленные взносом в уставной капитал заказчика".

Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. В апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс кв. м, все рейсы выполняются оттуда. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей (около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "МАС" контролируется Минимуществом оккупированного Крыма. Через ООО "Аккорд Инвест" эта компания связана с ООО "Международный аэропорт "Симферополь" (ООО "МАС"), которое было инвестором строительства нового терминала и управляет крымским аэропортом. "Аккорд Инвест" контролирует 100% в ООО "МАС".

В свою очередь, 49% уставного капитала ООО "Аккорд Инвест" принадлежит АО "МАС", 51% - у ООО "Аккорд Холдинг".

"Аккорд Холдингом" владеют предприниматель Олег Жестков (60%) и банк "Россия" (40%).

Международные рейсы в Симферополь не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после аннексии Крыма Россией.



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