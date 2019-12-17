В России бомбардировщик совершил аварийную посадку / Обновлено
|13:45 17.12.2019
|Россия
Дальний бомбардировщик Ту-22 с отказавшим двигателем сел на грунт в Астраханской области.
Как передает ghall.com, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
В Минобороны также уточнили, что летчики не пострадали. Они сами покинули самолет, их уже доставили на аэродром базирования.
Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей. По официальным данным, сейчас у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. Их применяли в военных операциях в Сирии, в боевых действиях в Афганистане, в контртеррористической операции на Северном Кавказе.
В Минобороны подчеркнули, что полет бомбардировщика осуществлялся без боекомплекта, пишет Интерфакс.
Экипаж совершившего аварийную посадку под Астраханью бомбардировщика Ту-22М3 представят к наградам.
Самолет предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.
Самолеты Ту-22М3 применялись российскими военными в военной операции в Сирии. Эти бомбардировщики участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру.
Последняя авария с участием Ту-22М3 произошла в Мурманской области 22 января 2019 года. Тогда после выполнения планового учебно-тренировочного полета бомбардировщик попал в снежный заряд, упал на взлетную полосу, загорелся и разрушился. Два члена экипажа погибли, двое выжили.
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