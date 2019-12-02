ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии уничтожили отряды условных террористов
|17:15 17.12.2019
|Абхазия
Разведчики российской военной базы в Абхазии в рамках тактико-специального учения в условиях горно-лесистой местности нашли и уничтожили незаконные вооруженные формирования условного противника.
На полигоне Цабал военнослужащие с применением беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» выполнили задачи по поиску противника в сложном рельефе местности, пишет пресс-служба Минобороны России.
После обнаружения групп НВФ разведчики с использованием винтовок специальных снайперских «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74 осуществили внезапную атаку условного противника.
При выполнении учебно-боевой задачи военнослужащие захватили пленного и документы с важной информацией.
В ходе учения разведывательные подразделения соединения поочередно выступали в качестве противника или своих сил.
Для создания обстановки, приближенной к боевой, активно использовались различные средства имитации, в их числе: подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и более 15 тысяч холостых патронов к стрелковому оружию.
Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной техники, в том числе новейшие бронемашины «Тигр-М».
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