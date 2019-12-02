ЮВО: В Северной Осетии расчеты ЗРК «Бук» провели учения
|17:00 17.12.2019
|Северная Осетия
В Северной Осетии подразделения противовоздушной обороны 58-й общевойсковой армии Южного военного округа провели учение по отражению авиационного удара условного противника с использованием зенитного ракетного комплекса «Бук».
Зенитчики были подняты по учебной тревоге и переместились на один из полигонов региона. По прибытии на позиции расчеты провели перегрузку ракет зенитного ракетного комплекса «Бук» и тренировки по разведке воздушной обстановки и наблюдению. Учение прошло в условиях применения активных шумовых помех, пишет пресс-служба Минобороны России.
Расчеты радиолокационных станций вели опознавание и классификацию воздушных целей на малых (около 400 м) и сверхмалых (около 150 м) высотах.
В ходе отработки практических действий расчеты отразили условный налет «вражеской» авиации на прикрываемый командный пункт, выполнив при этом более 30 учебных (электронных) пусков.
В учении приняло участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц боевой техники. Средства воздушного нападения противника имитировались полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ.
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