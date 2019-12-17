В Крыму очередной подрядчик сорвал капремонт
|16:45 17.12.2019
|Крым
Подрядчик сорвал выполнение контракта на капитальный ремонт дома культуры в селе Ковыльное Раздольненского района за 10,4 млн рублей.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры оккупированого Крыма, пишут Новости Крыма.
«Установлено, что ООО «Ремонтно-строительная компания «Орион» в нарушение требований (законодательства) не исполнены надлежащим образом обязательства по контракту с муниципальным бюджетным учреждением на выполнение работ по капитальному ремонту дома культуры в селе Ковыльное общей стоимостью более 10 млн рублей», - говорится в сообщении.
В отношении подрядчика возбуждено административное дело по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).
По данным сайта госзакупок, тендер на капремонт дома культуры был объявлен в феврале 2019 года, максимальная цена контракта составила 12,3 млн рублей. В тендере победило ООО «Ремонтно-строительная компания «Орион», предложив расценки на свои услуги в размере 10,4 млн рублей.
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