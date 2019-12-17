Назвали ім'я висланого з Німеччини шпигуна РФ: слід веде до Бундестагу

16:30 17.12.2019   Россия

Одним із двох висланих з Німеччини співробітників російського посольства є Євгеній Суцький, який офіційно був заступником військового аташе при диппредставництві в Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на розслідування сайту Bellingcat і видання Bild.

Суцький є висококласним російським шпигуном, що працював у Німеччині на російську військову розвідку ГРУ, йдеться у матеріалі.

Він народився 1984 року в місті Гуково біля російсько-українського кордону. У 2005 році у віці 21 року він поїхав до Москви, щоб навчатися там в гірничому університеті. В університеті він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Жанною, потім обох завербувала російська військова розвідка ГРУ, йдеться у матеріалі. Дружина мешкала із Суцьким у Берліні до грудня.

Хоча Суцький не пізніше 2008 року перейшов до академії російської військової спецслужби, його адресою і раніше залишався адреса студентського гуртожитку гірничого університету. За інформацією Bellingcat, таке відбувається здебільшого у випадках, коли російське керівництво має намір відрядити співробітників спецслужб за кордон під виглядом дипломатів.

"28 червня 2017 року Суцький був офіційно переведений до Берліна, отримавши тут як маскування посаду заступника військового аташе", - сказано в розслідуванні.

В поле зору спецслужб 35-річний чоловік опинився в липні 2019 року. На прийомі в китайському посольстві німецький посередник ГРУ представив його колишньому кандидату від партії ХДС в Бундестаг Салахдіну Кобану. На думку розслідувачів, це був цілеспрямований акт шпигунства, тому що Кобан працював на депутата від ХДС Йоахіма Пфайффера, спікера ХДС / ХСС з економічних і енергетичних питань, члена комітету з економіки та енергетики, який всередині ХДС є рушійною силою з реалізації проєкту "Північний потік-2".

Кобан і Суцький зустрічалися щонайменше тричі, пише видання. Суцький нібито від самого початку робив "спроби завербувати" Кобана. Пфайффер, у свою чергу, заперечив зв'язок, зокрема непрямий, з, можливо, сумнівними представниками російського посольства.

Суцький допомагав "індоктринізувати" дітей російських дипломатів, читаючи лекції в школі посольства Росії. Після його екстрадиції з Німеччини посольство Росії видалило повідомлення про одну з його лекцій. Але вони забули видалити фотографії, використані в статті.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства в Німеччині колишнього чеченського польового командира.

Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні двох замовних вбивствах.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, коли прямував у мечеть.



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