Майже чотири роки компанії, пов'язані з українським бізнесменом Василем Хмельницьким, порушували санкції Євросоюзу.

Про це стало відомо в спільному розслідуванні "Настоящего Времени" і антикорупційного проєкту "Муніципальний сканер". Розслідування, яке велося майже два роки, отримало назву "Кримський архів", пише Економічна правда.

Як з'ясували журналісти, пов'язані з Хмельницьким компанії будували і володіли до 2018 року житловим комплексом "Жигуліна Роща" і ТРК Meganom.

Це робили компанії "Столична комерційна група" і "Кримська девелоперська компанія", які зареєструвалися в російському реєстрі після анексії, а серед їхніх прямих засновників була кіпрська компанія Хмельницького Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited.

Санкції ЄС забороняють відкривати новий і розвивати старий бізнес в галузі будівництва.

У січні 2016 року "Кримська девелоперська компанія", власником якої на той момент була кіпрська компанія Хмельницького, збільшила свій статутний капітал майже в 100 разів - з 2,3 млн рублів до 200 млн рублів.

У 2018 році кіпрська Ukrainian Property Development Holdings Limited повністю продала свої частки в кримських компаніях. Зараз ними володіють росіяни і кілька компаній з Кіпру та Британських Віргінських островів, чиї власники заховані за ланцюжком офшорів.

Сам Хмельницький в запиті "Настоящему Времени" підтвердив, що його компанії дійсно контролювали і "Жигуліну рощу", і торговий комплекс Meganom до 2018 року.

Кіпрська влада по суті на запит видання про можливе порушення санкцій не відповіли і порадили звернутися до компанії безпосередньо.

Як повідомлялось, найбагатша людина України Рінат Ахметов зберігає контроль над дитячим табором "Берег", санаторієм "Ай-Даніль" і резиденцією "Новий Кучук-Кой" в анексованому Криму в обхід санкцій Євросоюзу.