Україна та Азербайджан підписали низку угод
|16:00 17.12.2019
|Украина
Україна та Азербайджан підписали угоди про регулювання умов ведення бізнесу, забезпечення захисту інформації та договори про партнерство між деякими містами.
Церемонія підписання відбулася в рамках офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Азербайджану, повідомляє пресслужба глави Української держави, пише Укрінформ.
“У Баку в присутності президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва відбулося підписання українсько-азербайджанських двосторонніх документів”, - ідеться в повідомленні.
Так, протокол про наміри між містом Одеса (Україна) та містом Гяднжа (Азербайджанська Республіка) підписали посол України в Азербайджані Владислав Каневський та посол Азербайджану в Україні Азер Худієв.
Також дипломати підписали Договір між містом Трускавець (Україна) та містом Губа (Азербайджанська Республіка) про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво.
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