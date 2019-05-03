Україна та Азербайджан підписали угоди про регулювання умов ведення бізнесу, забезпечення захисту інформації та договори про партнерство між деякими містами.

Церемонія підписання відбулася в рамках офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Азербайджану, повідомляє пресслужба глави Української держави, пише Укрінформ.

“У Баку в присутності президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва відбулося підписання українсько-азербайджанських двосторонніх документів”, - ідеться в повідомленні.

Так, протокол про наміри між містом Одеса (Україна) та містом Гяднжа (Азербайджанська Республіка) підписали посол України в Азербайджані Владислав Каневський та посол Азербайджану в Україні Азер Худієв.

Також дипломати підписали Договір між містом Трускавець (Україна) та містом Губа (Азербайджанська Республіка) про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво.