Руководство Республики Молдова должно оказывать поддержку тем, кто создает рабочие места и инвестирует в нашу страну.

Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках экономического форума, в котором впервые вместе приняли участие глава государства, спикер парламента и премьер-министр, передает aif.md.

Президент признал, что по причине отсутствия необходимых условий в последние годы многие предприниматели были вынуждены закрыть свой бизнес и уехать из Молдовы. Новое руководство страны намерено исправить эту ситуацию. В связи с этим Игорь Додон озвучил 5 инициатив для поддержки деловой среды в Молдове.

1. Снизить давление на предпринимателей и исключить право проведения рейдов и контроля со стороны структур МВД. Игорь Додон считает, что Министерство внутренних дел и полиция не должны заниматься контролем экономической деятельности: "МВД должно заниматься расследованием преступлений, ДТП, случаев трафика людей, а не устраивать маски-шоу у экономических агентов. В ближайшее время президент выступит с такой инициативой, чтобы законодательно исключить эти полномочия у Министерства внутренних дел", – пояснил он.

2. Поддержка отечественного производителя: Молдова импортирует многое из того, что сама может производить. Эту ситуацию надо менять путем создания необходимых условий для молдавских производителей.

3. Инфраструктурные проекты: Будут вложены инвестиции в дорожную инфраструктуру, в создание, по меньшей мере, еще одного международного аэропорта, а также в железную дорогу Молдовы.

4. Создание индустриальных платформ в каждом районе страны: должны быть созданы индустриальные платформы, чтобы инвесторы могли создавать рабочие места не только в Кишиневе, но и по всей республике.

5. Разобраться с так называемым “Законом о миллиарде”: После так называемой “кражи века” государственный бюджет вынужден оплачивать ее последствия. Как известно, в 2014-2015 годах Национальный банк выдал срочные кредиты трем известным банкам под гарантии правительства, которое выпустило государственные облигации на сумму более 13 млрд. леев со ставкой 5% годовых. В результате государство должно в течение 25-ти лет погасить за счет бюджетных средств более 20 млрд. леев. В связи с этим Игорь Додон выступит с инициативой, которая снизит это бремя.