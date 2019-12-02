На Черноморском флоте проходит оперативно-мобилизационный сбор командного состава

15:30 17.12.2019   Крым

Оперативно-мобилизационный сбор командного состава корабельных соединений и воинских частей береговых войск проходит в оккупированном Крыму.

Сбор проходит под руководством командующего Черноморским флотом и продлится в течение трёх дней, пишет Новый Севастополь.

«Порядка 200 военнослужащих командного состава соединений и объединений ЧФ в течение трёх дней будут совершенствовать свои профессиональные навыки в ходе учебных занятий по основным направлениям боевой подготовки», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Сбор предполагает показные занятия по плановой военной тематике. Также предполагаются учения по тактике борьбы с беспилотными летательными аппаратами и выполнению мероприятий по прикрытию от них на примере объектов пункта базирования Крымской военно-морской базы Черноморского флота.

В декабре 2018 года в Севастополе проходил оперативно-методический сбор с руководящим составом Южного военного округа, в котором принимали участие около 500 офицеров.



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