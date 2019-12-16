На Кипре сел турецкий военный беспилотник

15:15 17.12.2019   Турция

Турецкий военный беспилотник приземлился на Северном Кипре в понедельник, 16 декабря, на фоне усиления напряженности в связи с соглашением Турции с Ливией, которая претендует на богатое газом восточное Средиземноморье. 

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на The Guardian. 

«Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 приземлился в аэропорту в Фамагусте около 7 часов утра в понедельник», – говорится в сообщении. 

Правительство самопровозглашенной Турецкой республики Северный Кипр одобрило использование аэропорта для беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что разрешение относительно военного беспилотника было предоставлено на прошлой неделе “в свете последних событий в регионе восточного Средиземноморья” и “для защиты законных прав и интересов Северного Кипра и Турции”. 

По словам министра транспорта Северного Кипра, турецкие беспилотники частично были ответом на приобретение израильских беспилотников Кипром в октябре для мониторинга его эксклюзивной экономической зоны. После этого в прошлом месяце было подписано соглашение между Ливией и Турцией, которое может оказаться решающим в стычках с недавно обнаруженными запасами газа в восточном Средиземноморье. Соглашение закрепляет большие морские районы за Турцией и пренебрегает претензиями Греции и Кипра. 

По мнению аналитиков, Турция противостоит усилиям конкурентов относительно обеспечения прав на газовую разведку в этом районе после того, как Кипр, Греция, Египет и Израиль исключили ее из нового “Восточносредиземноморского газового форума”, который включает также Иорданию, Италию и палестинские территории. 

Как известно, Турция – единственное в мире государство, признавшее независимость Северного Кипра. Согласно международному праву, Республика Кипр сохраняет суверенитет над всей территорией, входившей в нее до 1974 года. Эту позицию занимают ООН и все государства мира, кроме Турции.



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