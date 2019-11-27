За два года с оборонного завода «Авангард» в России, расположенного в Стерлитамаке пропало 276 тон взрывчатых отходов, направленных на утилизацию по военному подряду, но не сданных обратно Минобороны.



Об этом сообщает группа Информационное сопротивление со ссілкой на издани «Медуза».

Хищения выявлены в период с ноября 2017-го по март 2019 года, когда гендиректором предприятия был Азгат Ибрагимов. Его уволили по распоряжению Минпромторга из-за убытков и долгов завода.

В МВД РФ подозревают, что пропавшие отходы были переработаны заводом в промышленную взрывчатку по заказу сторонней фирмы и впоследствии проданы.

Представитель Ибрагимова заявил, что все договоры предприятия по утилизации взрывчатых веществ неоднократно проверялись Минпромторгом, а незаконное уголовное преследование бывшего руководителя инспирировано новым руководством завода.

Новое руководство «Авангарда» выявило и другие нарушения на предприятии: сдачу площадей в аренду коммерческим фирмам по заниженным ценам, исполнение гражданских заказов по давальческой схеме в убыток предприятию и с нарушением законодательства о контроле за оборотом взрывчатых веществ.