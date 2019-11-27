С оборонного предприятия в России «пропало» почти 300 тонн взрывчатки
|15:00 17.12.2019
|Россия
За два года с оборонного завода «Авангард» в России, расположенного в Стерлитамаке пропало 276 тон взрывчатых отходов, направленных на утилизацию по военному подряду, но не сданных обратно Минобороны.
Об этом сообщает группа Информационное сопротивление со ссілкой на издани «Медуза».
Хищения выявлены в период с ноября 2017-го по март 2019 года, когда гендиректором предприятия был Азгат Ибрагимов. Его уволили по распоряжению Минпромторга из-за убытков и долгов завода.
В МВД РФ подозревают, что пропавшие отходы были переработаны заводом в промышленную взрывчатку по заказу сторонней фирмы и впоследствии проданы.
Представитель Ибрагимова заявил, что все договоры предприятия по утилизации взрывчатых веществ неоднократно проверялись Минпромторгом, а незаконное уголовное преследование бывшего руководителя инспирировано новым руководством завода.
Новое руководство «Авангарда» выявило и другие нарушения на предприятии: сдачу площадей в аренду коммерческим фирмам по заниженным ценам, исполнение гражданских заказов по давальческой схеме в убыток предприятию и с нарушением законодательства о контроле за оборотом взрывчатых веществ.
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