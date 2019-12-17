Найбагатша людина України Рінат Ахметов зберігає контроль над дитячим табором "Берег", санаторієм "Ай-Даніль" і резиденцією "Новий Кучук-Кой" в анексованому Криму в обхід санкцій Євросоюзу.

Про це стало відомо під час спільного розслідування "Настоящего Времени" і антикорупційного проекту "Муніципальний сканер". Розслідування, яке велося майже два роки, отримало назву "Кримський архів", пише Економічна правда.

Санаторій "Ай-Даніль" контролює колишній менеджер маріупольського заводу ім. Ілліча (який належить Ахметову). Це підприємство сфери відпочинку регулярно укладає державні контракти з компаніями, які знаходяться під персональними санкціями ЄС (наприклад, з "дочками" російської "Транснєфті", яка з 2014 року знаходиться під санкціями ЄС і США), йдеться в розслідуванні.

Сам санаторій зареєстрували в російському реєстрі через лондонську компанію в жовтні 2014 року – через кілька місяців після введення санкцій.

Резиденція "Новий Кучук-Кой" після анексії стала належати тільки-но зареєстрованій ТОВ "Старвіста Крим" – її кінцевим бенефіціаром через кілька кіпрських компаній також є Рінат Ахметов.

Через те, що власники побудували на території резиденції басейн і будинок, що заборонено через статус земель, що знаходяться під охороною, російська адміністрація в Криму завела на компанію справу.

Також Ахметов як і раніше контролює другий за розміром після "Артека" дитячий табір "Берег", виявили журналісти. ТОВ "ДОЛ "Берег" зареєструвалося в російському реєстрі в 2015 році, а належить через кілька кіпрських і українську компанії також Ахметову.

З 2016 року ТОВ "ДОЛ "Берег" уклало п'ять держконтрактів з підконтрольними Росії структурами – Міністерством освіти Криму та Управлінням молоді Сімферополя. Загальна сума контрактів – майже 120 мільйонів російських рублів, тобто 1,8 млн доларів за нинішнім курсом.

Кіпрська влада по суті на запит видання про можливе порушення санкцій не відповіли і порадили звернутися до компанії безпосередньо. У холдингу Ахметова SCM наполягають, що бізнесмен не має відношення до цих об'єктів, тому що їх "націоналізувала Росія".

Але інформація в документах це не підтверджує. У дитячому таборі "Берег" "Настоящему Времени" підтвердили, що Ахметов не переставав зберігати контроль над компанією і ніякої "тимчасової адміністрації" в цю бізнес-структуру російська влада анексованого Криму не призначала.