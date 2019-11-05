Военно-морской флот России и военно-морские силы Сирийской арабской республики (САР) приступили к проведению совместных учений в Средиземном море.



Как сообщили в российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус, Средиземное море выбрано районом проведения учений, так как российская база "Тартус" является основным путем снабжения группировки войск в САР, что создает необходимость постоянного совершенствования выучки экипажей кораблей и подразделений береговых войск, передает Интерфакс.

В пункте базирования "Тартус" также сообщили, что в маневрах будут задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС САР.



Как сообщил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, маневры проводятся на едином оперативном фоне, в их ходе будут отработаны различные тактические эпизоды.



"Тактические группы кораблей ВМФ РФ и ВМС САР в море выполняют артиллерийские стрельбы, проведут совместное маневрирование. На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус", - сообщил Юлдашев.



По его словам, учения направлены на повышение взаимодействия между вооружёнными силами РФ И САР - для успешной борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, международным терроризмом и на укрепление взаимодействия между двумя странами.