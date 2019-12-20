По мнению экологов, строительство набережной в Саках вдоль улицы Морская нарушит местную экосистему и уничтожит естественный береговой ландшафт.

«Ученые уже говорили, что такие бетонные сооружения однозначно отрицательно влияют на режим берегов. Возникают так называемые заносимости, обмеления, размывы, и эту набережную наверняка будет подмывать. Кроме того, исчезает естественный береговой ландшафт с мелким песком. Это просто человеческая глупость и жадность. Если там создадут санаторно-курортный комплекс, то его канализационные стоки наверняка почти без очистки будут выливать в море», — отметила крымский эколог Маргарита Литвиненко, передает flot2017.

Ранее, научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН, доктор географических наук Юрий Горячкин назвал проект бетонной набережной устаревшим и разрушительным для естественного побережья.

Отметим, что в Саках до декабря шло полным ходом строительство прогулочной зоны вдоль улицы Морская. По проекту прогулочная зона представляет собой бетонную набережную с обзорными площадками на протяжении 5,6 километров. На выровненных площадях предполагается обустроить рекреационную зону. Стоимость проекта: набережная — 1,14 млрд. руб., рекреационная зона — более 1 млрд рублей. Финансирование проекта – так называемая «федеральная целевая программа»

В декабре так называемый «глава» оккупационной администрации Сак Михаил Афанасьев пообещал местным жителям прекратить работы на одном участке строительства набережной до следующего курортного сезона. Обещание «градоначальник» дал после акции протеста местных жителей против укатывания берега в бетон.

Фото: flot2017