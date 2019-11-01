Еще одно уголовное дело возбудили против главного архитектора оккупированного Севастополя

17:30 17.12.2019   Севастополь

Уголовное дело возбудили в отношении чиновников оккупационного правительства Севастополя из-за превышения полномочий и служебного подлога, допущенных при введении многоэтажки в эксплуатацию. 

Один из фигурантов - директор городского департамента архитектуры и градостроительства, сообщается в понедельник, 16 декабря, на сайте Главного следственного управления СК России по оккупированным Крыму и  Севастополю, передает ТАСС.

Александру Моложавенко, возглавляющему департамент архитектуры и градостроительства оккупированного Севастополя, в октябре предъявили обвинение по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию одного из корпусов жилого комплекса и кафе на Фиолентовском шоссе Севастополя.

"Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что застройщиком при введении в эксплуатацию многоэтажного жилого дома на проспекте Победы, 2б города Севастополя вместе с прилегающей территорией были допущены нарушения строительных норм. Однако начальник отдела управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя выдал заключение о соответствии объекта проектной документации, а директор департамента архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 19 апреля этого года вместе с подпорной стеной обрушилась автомобильная парковка, прилегающая к дому, в результате чего пострадали четыре автомобиля.


В пресс-службе отметили, что преступление выявлено сотрудниками СК, прокуратуры и полиции. В рамках расследования сейчас изучается документация, представляющая интерес для следствия, назначены экспертизы.

По данным оккупационного ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении директора городского департамента архитектуры и градостроительства и начальника отдела управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя. Им вменяется превышение должностных полномочий и совершение служебного подлога соответственно (часть 1 статьи 286 УК РФ, часть 2 статьи 292 УК РФ). Дело объединено в одно производство с ранее возбужденным делом о превышении полномочий. Оба фигуранта находятся под домашним арестом.



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