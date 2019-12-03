Росія посилила блокування FM-сигналу українських радіостанцій в окупованому Криму. На півночі півострова український радіосигнал повністю заблокований в 10 населених пунктах, ще в дев'яти - сигнал заблокований частково.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ), яка провела черговий моніторинг мовлення українських радіостанцій FM-діапазону в Криму, пише Центр жуоналістських розслідувань.

У Істочному, Червоноармійському, Мартинівці, Зарічному, Овочевому можна почути тільки по одній українській радіостанції. У Воїнці і Зеленій Ниві – по дві радіостанції, в Армянську – чотири станції, в Передмостному – п’ять українських FM-радіостанцій.

За даними правозахисників, радіо «Культура» чутно в 5 населених пунктах з усього списку, «Крим.Реалії» – в чотирьох, «Армія FM» – в двох населених пунктах зі списку, «Промінь», «Українське радіо», «Люкс FM», «Херсон FM» – в одному з 19 перевірених. Ще в одному населеному пункті чути сигнал радіо «Нова Каховка».

В районі КПВВ «Чонгар» на окупованій території півострова можна послухати програми семи українських FM-радіо, і чотири українські радіостанції чутно з боку Криму біля КПВВ «Чаплинка».

Як відзначили в КПГ, в десяти населених пунктах Криму (Ішунь, Красноперекопськ, Лобанове, Джанкой, Придорожнє, Солоне озеро, Єрмаково, Завіт-Ленінський, Новоолександрівка, Вишнівка) на українських радіочастотах транслюють свої програми російські FM-станції.

«Російська влада незаконно захопили українські радіочастоти на півострові і блокує українське FM-радіомовлення. Таким чином, окупаційна влада Криму позбавили громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій. При цьому влада РФ повністю ігнорує той факт, що глушіння радіосигналів заборонено Міжнародною конвенцією електрозв’язку в 1947 році і Генеральною Асамблеєю ООН в 1950 році», – заявляють правозахисники.

Ка вказують в КПГ, інформаційна ізоляція окупованого півострова посилюється, що грубо порушує стандарти свободи слова, а також дає державі, що окупує, додаткові можливості для подальшого порушення прав і свобод людини в Криму. Такі дії повинні бути негайно припинені, мовлення українських незалежних медіа на півострові відновлено, а винні в незаконному захопленні українських радіочастот повинні бути притягнуті до відповідальності.