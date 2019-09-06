Процесс импортозамещения в области программного обеспечения для промышленности, в частности судостроения, происходит медленно. Доля российского ПО в 2018 году составила порядка 10-20%.

Об этом рассказали 13 декабря участники заседания, прошедшего на базе Крыловского государственного научного центра, сообщает журналист Mil.Press FlotProm с места событий.

В пятницу, 13 декабря, там состоялось совместное заседание Комитета по информационно-коммуникационным технологиям Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" и Комитета по судостроительной промышленности и морской техники Союза машиностроителей России. Тема встречи - "Цифровизация предприятий судостроительной отрасли с использованием инструментов отечественных разработчиков АСУ ЖЦИ в рамках НИОКР".

Как заявил в своем вступительном слове Владимир Гутенев - первый зампред комитета ГД РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству - доля зарубежного ПО в закупках промышленных предприятий в 2018 году составила 80%. При этом в прошлом году она сократилась на 4% в сравнении с позапрошлым. Та же ситуация наблюдается и в судостроении.

Согласно приказу Министерства промышленности и торговли от 2015 года, доля зарубежного ПО, используемого отдельными предприятиями судостроения, должна быть сокращена с 90-100% до 10-20% к 2020 году.

"Мы понимаем, что эти показатели (в срок - ред.) достигнуты не будут", - отметил Гутенев.

Как сказал на том же совещании глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, успехов в области импортозамещения ПО не достичь, если российские IT-компании не объединятся и не создадут некий альянс. Он подчеркнул, что отечественное ПО должно быть на уровне ведущих мировых разработок.

Также на заседании выступили руководители IT-направлений ОСК и КГНЦ, представители компаний-разработчиков ПО и эксплуатанты продукции.