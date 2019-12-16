В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
|13:00 17.12.2019
|Болгария
Часть здания посольства Болгарии в Черногории была повреждена взрывом в центре Подгорицы.
Как пишет ghall.com, об этом сообщил БГНЕС.
Взрыв произошел в 4 утра в понедельник. Взрывчатку бросили на бульваре рядом с ночным клубом.
Мощный взрыв вызвал массовую панику у многих граждан в этой части Подгорицы. На время проведения следственных действий движение транспорта по бульвару прекратили.
После того как полиция провела обыск в присутствии болгарских дипломатов, было установлено, что был поврежден офис консула, в частности в помещении разбиты окна и двери.
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