Жителю Крыма грозит два года тюрьмы за "уклонение" от службы в российской армии
|12:45 17.12.2019
|Крым
"Прокурор" Первомайского района оккупированного Крыма направил в суд уголовное дело об уклонении от призыва на воинскую службу.
По версии следствия М. без уважительных причин четырежды не явился в военный комиссариат по повесткам, тем самым уклонился от призыва на военную службу при отсутствии оснований для освобождения от этой службы, пишут Новости Крыма.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, санкция ч.1 ст. 328 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Ранее сообщалось, что на службу в оккупационную армию России отправили 150 крымчан.
Ще на цю тему:
18:30 16.12.2019
Адмирал оккупационного флота опровергает вброс российских СМИ про «героический экипаж» затонувшего плавдока в Севастополе
Адмирал оккупационного флота опровергает вброс российских СМИ про «героический экипаж» затонувшего плавдока в Севастополе
16:01 16.12.2019
До Чорноморського флоту Росії надійшов перший Ка-31Р
До Чорноморського флоту Росії надійшов перший Ка-31Р
11:01 16.12.2019
Корабль оккупантов "Вышний Волочек" "проследит" за американским эсминцем в Черном море
Корабль оккупантов "Вышний Волочек" "проследит" за американским эсминцем в Черном море
10:01 16.12.2019
В небе Крыма оккупанты "стреляли друг в друга"
В небе Крыма оккупанты "стреляли друг в друга"
08:30 16.12.2019
В окупованому Криму затонув списаний підводний човен — ЗМІ
В окупованому Криму затонув списаний підводний човен — ЗМІ
17:30 13.12.2019
В Севастополе освятили Андреевские флаги кораблей и судов обеспечения Черноморского флота
В Севастополе освятили Андреевские флаги кораблей и судов обеспечения Черноморского флота
08:45 13.12.2019
ЮВО: В Крыму прошли учения с применением беспилотников
ЮВО: В Крыму прошли учения с применением беспилотников
18:15 12.12.2019
Корабли оккупантов возвращаются из Средиземноморья
Корабли оккупантов возвращаются из Средиземноморья