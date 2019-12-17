"Прокурор" Первомайского района оккупированного Крыма направил в суд уголовное дело об уклонении от призыва на воинскую службу.

По версии следствия М. без уважительных причин четырежды не явился в военный комиссариат по повесткам, тем самым уклонился от призыва на военную службу при отсутствии оснований для освобождения от этой службы, пишут Новости Крыма.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, санкция ч.1 ст. 328 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ранее сообщалось, что на службу в оккупационную армию России отправили 150 крымчан.