Фігурантам бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” видають запліснявілі продукти — адвокат

12:30 17.12.2019   Крым

Фігурантам другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” видають запліснявілі продукти і сухпайок зі свининою, яку вони не вживають з релігійних міркувань. 

Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла адвокат одного з фігурантів Сервера Мустафаєва Ліля Гемеджі, передає УНН

“Сухпайки продовжують видавати ті ж, це все ті ж запліснявілі продукти, галетні печива, чай, овочева ікра і паштет зі свинячими шкірками. Сьогодні в перерві на обід мій підзахисний Сервер Мустафаєв пив чай, печива він не їв, тому що воно з цвіллю, а ікру він не їв, тому що йому її не видали, вона в жерстяній банці, і її видають за повернення в СІЗО. Не можу точно сказати у скільки їх із СІЗО вивезли, але, з огляду на те, що в суді вони були о 10:00, думаю, що вони виїхали не пізніш 8:00, тому що вони проходять всі процедури, оформлення”, — зазначила Гемеджі.

За словами адвоката, на вечерю обвинувачені найчастіше не потрапляють, тому що засідання суду закінчуються після 18:00.

“Поки їх довезуть до СІЗО, поки вони пройдуть всі етапи огляду, повернуться до камери — це вже станеться після вечері. Сьогодні фігуранти заявили клопотання про те, що таким чином до них нелюдяно ставляться, і, по суті, це тортури. Протягом двох днів вони нормально не харчуються. Суддя на це ніяк не відреагував”, — розповіла Ліля Гемеджі.

Раніше адвокат Назім Шеихмамбетов повідомляв, що фігурантам другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”, які є мусульманами, на час участі в судовому засіданні продовжували видавати сухпайки зі свининою.

Наприкінці листопада повідомлялося, що фігурантам другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір” в СІЗО № 1 російського Ростова-на-Дону видали сухпайок з цвіллю і свининою.

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську “справу Хізб ут-Тахрір”.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.



Ще на цю тему:

09:00 17.12.2019
На суде по бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир» обвиняемые начали допрос сотрудника ФСБ
21:01 16.12.2019
Суд у Криму залишив під вартою двох фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»
17:01 16.12.2019
Консул України в Ростові-на-Дону зустрівся з фігурантами «справи Хізб ут-Тахрір»
08:01 16.12.2019
Експерти: Веджіє Кашка загинула через надмірне насильство з боку правоохоронців
20:45 13.12.2019
Фігуранта "Хізб ут-Тахрір" утримують в палаті психіатричної лікарні, де немає опалення
20:15 13.12.2019
Мати політв'язня Мустафаєва: Коли ми заговорили кримськотатарською, нам відключили зв'язок
13:15 13.12.2019
Полозов оскаржив відмову від порушення справи за фактом загибелі Веджіє Кашка
19:15 11.12.2019
Окупанти вручили обвинувальний висновок трьом фігурантам "красногвардійської справи" / Фото
17:45 11.12.2019
Позов захисту фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» проти СІЗО Сімферополя розглянуть 25 грудня – адвокат
17:30 11.12.2019
Двоє фігурантів "бахчисарайської справи" потребують невідкладної меддопомоги - Денісова
09:30 11.12.2019
"Суд" у Криму припинив провадження за скаргою матері фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
20:30 10.12.2019
У США закликають Росію негайно звільнити кримськотатарських та інших українських в'язнів
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
08:45 17.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперских пар
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
Всі новини країни
Греция Греция
16:21 16.12.2019
В Афінах біля відділення поліції виявили саморобну бомбу
10:45 13.12.2019
США передали Греции новый ударный беспилотник Reaper MQ-9
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:30 17.12.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии выполнили более 40 тысяч контрольных и боевых стрельб
18:45 13.12.2019
Россия начала поставки бензина и дизтоплива в Абхазию по новым правилам
17:00 13.12.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы уничтожили отряды условных террористов в горах Абхазии
15:15 13.12.2019
ЮВО: В горах непризнанной Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили около 1000 огневых задач
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 13.12.2019
Україна і Молдова підписали меморандум щодо постачання газу
16:15 13.12.2019
Молдова получит достаточное количество разрешений на въезд на Украину для молдавских перевозчиков
10:45 12.12.2019
ЄБРР виділить Молдові $50 млн на закупівлю газу через Україну
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
Всі новини країни
Россия Россия
15:00 17.12.2019
С оборонного предприятия в России «пропало» почти 300 тонн взрывчатки
14:15 17.12.2019
В Средиземном море начались совместные учения России и Сирии
13:45 17.12.2019
В России бомбардировщик совершил аварийную посадку / Обновлено
13:15 17.12.2019
Доля отечественного ПО в российском судостроении составляет 10-20%
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
20:30 13.12.2019
Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
15:15 17.12.2019
На Кипре сел турецкий военный беспилотник
11:45 17.12.2019
Туреччина визначилася із маршрутом каналу, що з’єднає Мармурове та Чорне моря / Мапа
10:30 16.12.2019
Зв’язки Туреччини з країнами поза НАТО не суперечать інтересам альянсу – міністр оборони
08:45 16.12.2019
У Пентагоні прокоментували слова Ердогана про закриття для США турецьких баз
Всі новини країни
Украина Украина
15:30 17.12.2019
На Черноморском флоте проходит оперативно-мобилизационный сбор командного состава
14:45 17.12.2019
ЗМІ: Ахметов все ще зберігає контроль над туристичним бізнесом в Криму
14:30 17.12.2019
“Киевгорстрой” готовит иски в международные суды из-за захвата активов в Крыму
14:00 17.12.2019
Строительство бетонной набережной уничтожит местную экосистему города Саки / Карта
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд