Всемирный банк рекомендует внедрять в Украине модель порт-лендлорд

12:00 17.12.2019   Украина

Аналитики Всемирного банка считают, что в процессе дальнейшего реформирования портовой отрасли Администрации морских портов Украины необходимо обеспечить внедрение в портах модели управления порт-лендлорд. 

Она будет способствовать комплексному планированию и развитию портов, улучшит условия для привлечения частных инвестиций и позволит усилить позиции Украины как страны-экспортера на мировом рынке.

Как пишет ЦТС, об этом было заявлено во время презентации результатов полуторагодового исследования Всемирного банка в минувшую пятницу.

Во Всемирном банке отметили важную роль Украины как экспортера продовольственных товаров и продукции ГМК. Также аналитики Банка фиксируют высокий уровень заинтересованности частного бизнеса в портовой отрасли Украины. Однако вопрос перспективного развития земель в портах и на прилегающей территории, по мнению международных экспертов, может стать существенным сдерживающим фактором при дальнейшей реализации проектов государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций для модернизации инфраструктуры.

Сейчас, по данным консультантов Всемирного банка, ситуация в украинских портах не укладывается ни в одну из четырех классических моделей функционирования портовой отрасли. На примере порта Пивденный эксперты проиллюстрировали, что земельные отношения при реализации инвестиционных проектов в портах могут быть крайне усложненными. Перспективные участки для застройки принадлежат различным органам местной власти, областной администрации, частным субъектам. "Для привлечения крупных инвесторов это следует упорядочить. Наиболее эффективным в этой ситуации может быть приближение украинских портов к модели порт-лендлорд с предоставлением Администрации морских портов необходимых полномочий для системной координации планирования пользования портовыми землями и комплексного развития портовых территорий", - отметил ведущий экономист по вопросам транспорта Всемирного банка Луи Бланкас.

Заместитель председателя набсовета АМПУ Патрик Верхувен отметил, что существующую в мире модель порт-лендлорд необходимо адаптировать для Украины с учетом интересов государства, портовых городов и бизнеса. "Речь не идет об изменении существующих земельных правоотношений в порту. Внедрение новой модели требует лишь консолидации возможностей администрации порта по управлению, планированию и развитию портовых территорий", - подчеркнул он.

По словам руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса, механизм порт-лендлорд применяется во многих портах мира, в частности, Антверпене, Роттердаме, Сингапуре, где он доказал свою эффективность, поскольку является основой системного и понятного для всех заинтересованных сторон подхода к управлению портами.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, в свою очередь, что для повышения эффективности управления государственными активами в ноябре 2019 Министерство инфраструктуры обнародовало законопроект "О корпоратизации Администрации морских портов Украины". "Это решение позволит госпредприятию в перспективе реорганизоваться в акционерное общество. Проект Корпоративной стратегии АМПУ до 2025 года предусматривает приближения к признанной в мире модели управления портами - порт-лендлорд. Это выход государства из стивидорной деятельности и внедрение интегрированного подхода к землевладению и землепользованию в портах", - сказал Криклий.  



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