Туреччина визначилася із маршрутом каналу, що з’єднає Мармурове та Чорне моря / Мапа

11:45 17.12.2019   Турция

Маршрут, по якому прокладуть наймасштабніший проєкт в історії сучасної Туреччини – канал "Стамбул", – вже визначено.

Як заявив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Мехмет Джахіт Турхан, будівництво розпочнуть одразу ж після завершення усіх проєктних робіт, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми визначили маршрут прокладання каналу "Стамбул". Щойно завершимо проєктні роботи та планування, розпочнемо будівництво", - сказав міністр.

Турхан зауважив, що техніко-економічне обґрунтування проєкту було зроблене з врахуванням найменших дрібниць й ті, хто працює над ним, поважно ставляться до критики з боку противників будівництва каналу.

Нагадаємо: "Стамбул" - наймасштабніший та найамбітніший проєкт в історії сучасної Туреччини, який має з’єднати Мармурове та Чорне моря. Штучний канал довжиною 45 км, шириною до 400 м та глибиною до 25 м має пролягти по території районів Кючюкчекмедже, Сазлидере и Дурусу. Вартість проєкту за попередніми підрахунками складе 50 млрд доларів США. Очікується, що його пропускна здатність складатиме 160 кораблів щодня, на каналі планується збудувати 10 мостів.

Уряд оголосив про намір будівництва каналу ще у 2011 році, але реалізацію відкладали кілька разів через фінансові та екологічні питання.

Екологи виступили проти будівництва штучного каналу: переконують, що він зашкодить підземним водним ресурсам Стамбула, несе загрозу Мармурову морю, а також призведе до посилення урбанізації регіону та ризиків соціального характеру.



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