Предназначенный для ЧФ России тральщик "Владимир Емельянов" вышел на госиспытания

11:30 17.12.2019   Крым

Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе для ВМФ России, приступил к выполнению программы госиспытаний. 

Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщили в пресс-службе предприятия, пишет flotprom.

По словам представителей верфи, в течение нескольких недель в полигонах Балтийского моря экипаж корабля и заводская сдаточная команда проверят работоспособность всех систем и механизмов тральщика, проведут испытания радиотехнического вооружения и гидроакустического комплекса тральщика. 

Тральщик "Владимир Емельянов" заложили на Средне-Невскому судостроительном заводе 20 апреля 2017 года. На тот момент он считался четвертым по счету кораблем проекта 12700 (шифр "Александрит") после головного "Александра Обухова", "Георгия Курбатова" и "Ивана Антонова". Позднее на борту строящегося тральщика "Георгий Курбатов" произошел пожар, в результате чего сдачу корабля перенесли, а "Владимир Емельянов" по факту стал третьим "Александритом", запланированным к передаче ВМФ России. 

Весной 2017 года руководство СНСЗ утверждало, что тральщик "Владимир Емельянов" введут в строй к концу 2018 года. 21 мая 2019-го представители Черноморского флота подтвердили ранее появившуюся информацию, что передачу ЧФ тральщика "Владимир Емельянов" перенесли на начало 2020 года. 

Первый этап заводских ходовых испытаний "Владимир Емельянов" отработал в конце сентября и начале октября в акватории Финского залива. Затем корабль перешел в Балтийск. 

Композитные тральщики проекта 12700 с водоизмещением около 890 тонн и со скоростью хода до 16,5 узла разработаны петербургским ЦМКБ "Алмаз". Основное их предназначение – поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз. Они оборудованы гидроакустическими станциями, размещенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, однако корабли могут использовать и традиционное тральное вооружение. Также на "Александриты" устанавливают безэкипажные катера. 

В апреле 2018 года серию "Александритов" для ВМФ России увеличили до десяти единиц вместо восьми, а срок сдачи последнего тральщика сдвинули на шесть лет – на 2027 год.



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