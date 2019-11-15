«Агровіста» перевезла власним річковим флотом 180 тисяч тонн вантажів

11:15 17.12.2019   Украина

Група «Агровіста» (раніше — група компаній «УкрАгроКом» і «Гермес-Трейдинг») з початку вантажоперевезень власним річковим флотом у жовтні 2018 року транспортувала 180 тисяч тонн вантажів. 

Про це повідомив генеральний директор «Гермес-Трейдинга» Юрій Скічко під час конференції «Зернові термінали», організованої видавництвом «Порти України».

«Серед перешкод, які заважають річковому флоту і з якими ми боремося вже не перший рік, це недостатні глибини на окремих відрізках наших річок. Перевезення вантажів вище Дніпропетровська до Києва і далі, до кордонів із Білоруссю, практично відсутні», — зазначив Скічко.

За його словами, необхідно провести днопоглиблювальні роботи і відновити судновий хід на річках України. Це не лише Дніпро і Південний Буг, де вже зробила чимало роботи з днопоглиблення компанія «Нібулон». Є ще проблемні ділянки на Дунаї, Прип'яті та Десні.

«Найбільш гостра проблема із днопоглибленням на Дніпрі біля Дніпродзержинська, де глибини всього 2,8 метра. Там необхідна спеціальна техніка для роботи зі скельними породами. Таку техніку вже має компанія «Нібулон». Але не важливо, хто буде виконувати роботи. Головне, щоб вони були виконані — ринок і всі оператори чекають. В цілому ж вартість необхідного разового днопоглиблення на головній річці країни — Дніпрі — оцінюється всього в $2,5 млн », — сказав він.

«Наступна перешкода для розвитку судноплавства по Дніпру — це обмежена пропускна здатність наших шлюзів. Наприклад, час на проведення Запорізьким шлюзом чотирьох барж інколи становить до 1,5 днів. Вирішенню проблеми дуже б допомогла можливість, як це робиться на європейських річках, проводити одночасно кілька одиниць флоту. Проводці шлюзами допомогли б додаткові буксири, тому що сьогодні там утворюються черги із суден. Хоча поява черг — це обнадійливий знак, який свідчить про пожвавлення судноплавства, але втрачати час в очікуванні проходу нікому не хочеться», — додав Скічко.

Група станом на 1 серпня 2019 року перевезла власним річковим флотом 123 тисяч тонн вантажів.

Група «Агровіста» контролює Світловодський річковий термінал (потужність одночасного зберігання зернових — 94 тис тонн), елеваторні підприємства «Шарівське» (81 тис тонн), «ХПП Добронадіївське» (70,5 тис тонн), «Украгроком» (60 тис тонн), «Королівське ХПП» (47,2 тис тонн). Власний флот компанії розпочав перевезення у жовтні 2018 року. У складі флоту — два буксири-штовхачі і чотири несамохідні трюмні баржі загальною місткістю близько 8 тис тонн, які дозволяють щорічно перевозити близько 150 тис тонн зерна. Флот здійснює перевезення зерна до портів Миколаєва, Херсона по річці Дніпро. Засновниками групи є бізнесмени Анатолій Кузьменко та Юрій Скічко.

У 2018 році «Агровіста» збільшила відвантаження на водний транспорт порівняно з 2017 роком на 12% — до 93,2 тис тонн.



Ще на цю тему:

11:00 17.12.2019
У січні-листопаді морпорти збільшили контейнерооборот на 20%
12:45 13.12.2019
По Днепру перевезли почти 11 млн тонн грузов за 11 месяцев
12:30 13.12.2019
Грузооборот порта Черноморск вырос на 21,8% за 11 месяцев
11:30 13.12.2019
Морпорти України досягли десятирічного максимуму перевалки вантажів
20:00 11.12.2019
Дунайское параходство в ноябре перевезло 184,6 тыс тонн грузов
19:45 11.12.2019
"Аскет Шиппинг" впервые загрузил и отправил судно в Индонезию
12:00 11.12.2019
В порту Пивденный перевалили 50 млн тонн грузов
17:30 09.12.2019
Терминал Ника-Тера установил очередной рекорд перевалки грузов
12:30 27.11.2019
У січні-жовтні обсяг вантажоперевезень по Дніпру виріс на 23,2%
19:15 19.11.2019
У січні-жовтні морпорти України збільшили контейнерооборот на 18,8%
13:00 19.11.2019
В порту Измаил отгрузили партию подсолнечного масла в Испанию / Фото
16:45 15.11.2019
Термінал Neptune обробив понад 2 млн тонн зернових
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
08:45 17.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперских пар
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
Всі новини країни
Греция Греция
16:21 16.12.2019
В Афінах біля відділення поліції виявили саморобну бомбу
10:45 13.12.2019
США передали Греции новый ударный беспилотник Reaper MQ-9
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:30 17.12.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии выполнили более 40 тысяч контрольных и боевых стрельб
18:45 13.12.2019
Россия начала поставки бензина и дизтоплива в Абхазию по новым правилам
17:00 13.12.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы уничтожили отряды условных террористов в горах Абхазии
15:15 13.12.2019
ЮВО: В горах непризнанной Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили около 1000 огневых задач
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 13.12.2019
Україна і Молдова підписали меморандум щодо постачання газу
16:15 13.12.2019
Молдова получит достаточное количество разрешений на въезд на Украину для молдавских перевозчиков
10:45 12.12.2019
ЄБРР виділить Молдові $50 млн на закупівлю газу через Україну
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
Всі новини країни
Россия Россия
15:00 17.12.2019
С оборонного предприятия в России «пропало» почти 300 тонн взрывчатки
14:15 17.12.2019
В Средиземном море начались совместные учения России и Сирии
13:45 17.12.2019
В России бомбардировщик совершил аварийную посадку / Обновлено
13:15 17.12.2019
Доля отечественного ПО в российском судостроении составляет 10-20%
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
20:30 13.12.2019
Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
15:15 17.12.2019
На Кипре сел турецкий военный беспилотник
11:45 17.12.2019
Туреччина визначилася із маршрутом каналу, що з’єднає Мармурове та Чорне моря / Мапа
10:30 16.12.2019
Зв’язки Туреччини з країнами поза НАТО не суперечать інтересам альянсу – міністр оборони
08:45 16.12.2019
У Пентагоні прокоментували слова Ердогана про закриття для США турецьких баз
Всі новини країни
Украина Украина
15:30 17.12.2019
На Черноморском флоте проходит оперативно-мобилизационный сбор командного состава
14:45 17.12.2019
ЗМІ: Ахметов все ще зберігає контроль над туристичним бізнесом в Криму
14:30 17.12.2019
“Киевгорстрой” готовит иски в международные суды из-за захвата активов в Крыму
14:00 17.12.2019
Строительство бетонной набережной уничтожит местную экосистему города Саки / Карта
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд