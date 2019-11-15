Група «Агровіста» (раніше — група компаній «УкрАгроКом» і «Гермес-Трейдинг») з початку вантажоперевезень власним річковим флотом у жовтні 2018 року транспортувала 180 тисяч тонн вантажів.

Про це повідомив генеральний директор «Гермес-Трейдинга» Юрій Скічко під час конференції «Зернові термінали», організованої видавництвом «Порти України».

«Серед перешкод, які заважають річковому флоту і з якими ми боремося вже не перший рік, це недостатні глибини на окремих відрізках наших річок. Перевезення вантажів вище Дніпропетровська до Києва і далі, до кордонів із Білоруссю, практично відсутні», — зазначив Скічко.

За його словами, необхідно провести днопоглиблювальні роботи і відновити судновий хід на річках України. Це не лише Дніпро і Південний Буг, де вже зробила чимало роботи з днопоглиблення компанія «Нібулон». Є ще проблемні ділянки на Дунаї, Прип'яті та Десні.

«Найбільш гостра проблема із днопоглибленням на Дніпрі біля Дніпродзержинська, де глибини всього 2,8 метра. Там необхідна спеціальна техніка для роботи зі скельними породами. Таку техніку вже має компанія «Нібулон». Але не важливо, хто буде виконувати роботи. Головне, щоб вони були виконані — ринок і всі оператори чекають. В цілому ж вартість необхідного разового днопоглиблення на головній річці країни — Дніпрі — оцінюється всього в $2,5 млн », — сказав він.

«Наступна перешкода для розвитку судноплавства по Дніпру — це обмежена пропускна здатність наших шлюзів. Наприклад, час на проведення Запорізьким шлюзом чотирьох барж інколи становить до 1,5 днів. Вирішенню проблеми дуже б допомогла можливість, як це робиться на європейських річках, проводити одночасно кілька одиниць флоту. Проводці шлюзами допомогли б додаткові буксири, тому що сьогодні там утворюються черги із суден. Хоча поява черг — це обнадійливий знак, який свідчить про пожвавлення судноплавства, але втрачати час в очікуванні проходу нікому не хочеться», — додав Скічко.

Група станом на 1 серпня 2019 року перевезла власним річковим флотом 123 тисяч тонн вантажів.

Група «Агровіста» контролює Світловодський річковий термінал (потужність одночасного зберігання зернових — 94 тис тонн), елеваторні підприємства «Шарівське» (81 тис тонн), «ХПП Добронадіївське» (70,5 тис тонн), «Украгроком» (60 тис тонн), «Королівське ХПП» (47,2 тис тонн). Власний флот компанії розпочав перевезення у жовтні 2018 року. У складі флоту — два буксири-штовхачі і чотири несамохідні трюмні баржі загальною місткістю близько 8 тис тонн, які дозволяють щорічно перевозити близько 150 тис тонн зерна. Флот здійснює перевезення зерна до портів Миколаєва, Херсона по річці Дніпро. Засновниками групи є бізнесмени Анатолій Кузьменко та Юрій Скічко.

У 2018 році «Агровіста» збільшила відвантаження на водний транспорт порівняно з 2017 роком на 12% — до 93,2 тис тонн.