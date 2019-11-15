У січні-листопаді морпорти збільшили контейнерооборот на 20%
|11:00 17.12.2019
|Украина
Морські порти України в січні-листопаді 2019 року збільшили контейнерооборот порівняно з аналогічним періодом минулого року на 20,3% — до 911 079 TEU.
Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пише сайт Порти України.
Імпортний контейнеропотік виріс на 20,2% — до 446 057 TEU, експортний — на 20,5%, до 429 992 TEU, транзитний — на 19,1%, до 35 030 TEU.
Переробку контейнерів здійснювали Одеський морський порт (65% сукупного контейнерообороту морських портів), морський порт «Південний» (21,2%), морський порт «Чорноморськ» (13,7%), спеціалізований морський порт (СМП) «Ольвія» і Ренійський морський порт (обидва — менше 1%).
Одеський порт збільшив контейнерооборот на 10,2% — до 592 600 TEU. У тому числі імпортний контейнеропотік виріс на 8,7% — до 294 511 TEU, експортний — на 12%, до 272 541 TEU, транзитний — на 9,8%, до 25 548 TEU.
Порт «Південний» наростив контейнерооброт на 80,5% — до 193 250 TEU. У тому числі імпортний контейнеропотік збільшився на 77,4% — до 97 150 TEU, експортний — на 86,9%, до 86 618 TEU, транзитний — на 59,6%, до 9482 TEU.
Порт «Чорноморськ» збільшив контейнерооброт на 11,2% — до 125 078 TEU. У тому числі експортний контейнеропотік виріс на 5,6% — до 70 731 TEU, імпортний — на 19,5%, до 54 347 TEU.
СМП «Ольвія» обробив 149 TEU проти 333 TEU роком раніше. Ренійський порт обробив 2 TEU.
За даними АМПУ, переробка контейнерів у ваговому виразі збільшилася на 17,6% — до 11,516 млн тонн, в кількісному вираженні — на 19,5%, до 572 476 штук.
За даними АМПУ, морські порти в 2018 році збільшили контейнерооброт порівняно з 2017 роком на 18,7% — до 846 485 TEU.
Ще на цю тему:
По Днепру перевезли почти 11 млн тонн грузов за 11 месяцев
Грузооборот порта Черноморск вырос на 21,8% за 11 месяцев
Морпорти України досягли десятирічного максимуму перевалки вантажів
Дунайское параходство в ноябре перевезло 184,6 тыс тонн грузов
"Аскет Шиппинг" впервые загрузил и отправил судно в Индонезию
В порту Пивденный перевалили 50 млн тонн грузов
Терминал Ника-Тера установил очередной рекорд перевалки грузов
У січні-жовтні обсяг вантажоперевезень по Дніпру виріс на 23,2%
У січні-жовтні морпорти України збільшили контейнерооборот на 18,8%
В порту Измаил отгрузили партию подсолнечного масла в Испанию / Фото
Термінал Neptune обробив понад 2 млн тонн зернових