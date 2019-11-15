У січні-листопаді морпорти збільшили контейнерооборот на 20%

11:00 17.12.2019   Украина

Морські порти України в січні-листопаді 2019 року збільшили контейнерооборот порівняно з аналогічним періодом минулого року на 20,3% — до 911 079 TEU. 

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пише сайт Порти України.

Імпортний контейнеропотік виріс на 20,2% — до 446 057 TEU, експортний — на 20,5%, до 429 992 TEU, транзитний — на 19,1%, до 35 030 TEU.

Переробку контейнерів здійснювали Одеський морський порт (65% сукупного контейнерообороту морських портів), морський порт «Південний» (21,2%), морський порт «Чорноморськ» (13,7%), спеціалізований морський порт (СМП) «Ольвія» і Ренійський морський порт (обидва — менше 1%).

Одеський порт збільшив контейнерооборот на 10,2% — до 592 600 TEU. У тому числі імпортний контейнеропотік виріс на 8,7% — до 294 511 TEU, експортний — на 12%, до 272 541 TEU, транзитний — на 9,8%, до 25 548 TEU.

Порт «Південний» наростив контейнерооброт на 80,5% — до 193 250 TEU. У тому числі імпортний контейнеропотік збільшився на 77,4% — до 97 150 TEU, експортний — на 86,9%, до 86 618 TEU, транзитний — на 59,6%, до 9482 TEU.

Порт «Чорноморськ» збільшив контейнерооброт на 11,2% — до 125 078 TEU. У тому числі експортний контейнеропотік виріс на 5,6% — до 70 731 TEU, імпортний — на 19,5%, до 54 347 TEU.

СМП «Ольвія» обробив 149 TEU проти 333 TEU роком раніше. Ренійський порт обробив 2 TEU.

За даними АМПУ, переробка контейнерів у ваговому виразі збільшилася на 17,6% — до 11,516 млн тонн, в кількісному вираженні — на 19,5%, до 572 476 штук.

За даними АМПУ, морські порти в 2018 році збільшили контейнерооброт порівняно з 2017 роком на 18,7% — до 846 485 TEU.



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