Одеський завод передав військовим оновлений стартовий командний пункт для авіації / Фото
|10:45 17.12.2019
|Одесса
Модернізований стартовий командний пункт СКП-11 передав Повітряним силам ЗС України одеський завод «Телекарт-Прилад».
Зараз комплекс проходить випробування, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Думську.
Як повідомили на підприємстві, комплексу замінили корпус, встановили сучасну апаратуру зв’язку — як одеського виробництва, так і від провідних світових виробників.
«Замовник високо оцінив якість робіт. Була озвучена попередня домовленість на постачання декількох таких виробів в наступному 2020 році», – наголошується в повідомленні «Телекарта».
СКП-11 забезпечує управління польотами повітряних суден. Він оснащений радіотехнічним, навігаційним, метеорологічним і телефонним обладнанням, антенами та спеціальними світлотехнічними засобами.
У командного пункту є резервне джерело живлення для забезпечення автономної роботи. Всередині розміщуються робочі місця для керівника польотів, спостерігача, хронометриста, радіомеханіка і синоптика.
Фото: Думская
Ще на цю тему:
Збройні сили України отримають партію вахтівок на шасі КрАЗ / Фото
ЗСУ розпочали закупівлю вітчизняних стволів до ЗУ-23-2
У вересні Україна отримала військової допомоги на 125 мільйонів
Україна випробувала крилату ракету "Нептун" / Відео
Міністр оборони України підписав домовленості з оборонними відомствами Литви та Естонії
В Україні випробували новий танк / Відео
ВСУ получили партию специальных бронеавтомобилей / Фото
Україна придбала у Франції системи РЕБ
Катери Island планують доозброїти кулеметами та гарматами
На озброєння армії передали перші 100 серійних ракет "Вільха"