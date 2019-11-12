Модернізований стартовий командний пункт СКП-11 передав Повітряним силам ЗС України одеський завод «Телекарт-Прилад».

Зараз комплекс проходить випробування, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Думську.

Як повідомили на підприємстві, комплексу замінили корпус, встановили сучасну апаратуру зв’язку — як одеського виробництва, так і від провідних світових виробників.

«Замовник високо оцінив якість робіт. Була озвучена попередня домовленість на постачання декількох таких виробів в наступному 2020 році», – наголошується в повідомленні «Телекарта».

СКП-11 забезпечує управління польотами повітряних суден. Він оснащений радіотехнічним, навігаційним, метеорологічним і телефонним обладнанням, антенами та спеціальними світлотехнічними засобами.

У командного пункту є резервне джерело живлення для забезпечення автономної роботи. Всередині розміщуються робочі місця для керівника польотів, спостерігача, хронометриста, радіомеханіка і синоптика.

Фото: Думская