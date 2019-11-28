Підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки залишається непохитною.

Таку заяву оприлюднила в понеділок, 16 грудня, речниця Держдепартаменту США Морган Ортагус за підсумками зустрічі заступника держсекретаря США Девіда Гейла з віцепрем'єр-міністром України Дмитром Кулебою, що відбулася 13 грудня, пише Укрінформ.

"Заступник держсекретаря Гейл наголосив на непохитній підтримці Сполучених Штатів територіальної цілісності й суверенітету України в умовах тривалої російської агресії", - зазначається в повідомленні.

Як уточнили в зовнішньополітичному відомстві США, Гейл і Кулеба також обговорили наступні кроки після саміту в нормандському форматі, а також "важливість подальшого прогресу в порядку денному реформ для забезпечення успіху України".

Віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба минулого тижня відвідав з триденним візитом Вашингтон, під час якого провів ряд зустрічей в американському Конгресі, Раді національної безпеки США й Державному департаменті.