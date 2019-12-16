Компания Nord Stream 2, запросившая разрешение у немецких властей продолжить строительство «Северного потока — 2» у северного побережья Германии в зимние месяцы, может не получить положительного ответа из-за экологов из ФРГ.

Они заявили, что прокладка труб помешают зимовке миллионов уток и других птиц и попросили перенести строительные работы на лето 2020 года, пишет ghall.com.

Активист «Союза охраны природы и биоразнообразия» (NABU) Ким Детлофф выразил надежду, что Федеральное управление по морскому судоходству гидрографии в Гамбурге отклонит запрос Nord Stream 2, являющейся оператором «Северного потока — 2».

«Маршрут [газопровода] пролегает через самый важный район зимовки морских птиц в Балтийском море. В ближайшие месяцы там будут более миллиона уток. Защита отдыхающих птиц должна быть гарантирована, особенно в зимние месяцы — с января по март», — приводит издание Bild слова активиста-эколога.

По его мнению, строительство «Северного потока — 2» возле балтийского побережья Германии может помешать традиционному укладу уток и других водоплавающих. Как отметил Детлофф, работы нужно проводить по щадящему для птиц графику, то есть летом 2020 года.

При этом в Nord Stream 2 объяснили необходимость прокладки труб зимой тем, что компания поздно получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» от властей Дании. В Копенгагене согласились предоставить право проводить газопровод по морской территории страны только в конце октября.

Также Bild указывает на фактор санкций США против «Северного потока —2», которые могут вступить в силу в начале 2020 года, поэтому в Nord Stream 2 рассчитывают закончить строительство как можно раньше. Сообщается, что прокладку трубопровода в компании изначально планировали завершить до конца текущего года.

«Северный поток — 2» — газопровод, который возможно будет проложен по дну Балтики напрямую из России в Германию. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров газа в год.