Правительство РФ определило Росавтодор федеральным органом исполнительной власти, который может выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив и отдельных этапов создания объекта.

Об этом говорится в постановлении Кабмина России, пишет Интерфакс.

Документ принят 13 декабря и обнародован в понедельник, 16 декабря, на официальном портале правовых актов.

Керченский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пойдут по железнодорожной части моста в третьей декаде декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.