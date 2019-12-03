Росавтодор сможет выдавать разрешения на строительство отдельных этапов моста в Крым
|09:45 17.12.2019
|Крым
Правительство РФ определило Росавтодор федеральным органом исполнительной власти, который может выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив и отдельных этапов создания объекта.
Об этом говорится в постановлении Кабмина России, пишет Интерфакс.
Документ принят 13 декабря и обнародован в понедельник, 16 декабря, на официальном портале правовых актов.
Керченский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пойдут по железнодорожной части моста в третьей декаде декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, в июне 2020 года.
Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.
Ще на цю тему:
РФ посилила блокування українського FM-радіосигналу в Криму
Подводный модуль компьютерного стереозрения разработан в Севастополе
Вакарчук: Ми працюємо над планом деокупації Криму та Донбасу і будемо готові представити його суспільству
"Київміськбуд" звернеться до міжнародних судів для захисту інвестицій від дій кримських чиновників і суддів
МЗС: Дії РФ у Криму та на Донбасі підпадають під визначення агресії в резолюції ГА ООН
У Криму окупанти продовжують блокувати українські радіочастоти
МЗС назвало досягнення за 100 днів уряду: звільнення моряків, перемога в судах і безвіз з Еквадором