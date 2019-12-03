День призывника прошел в оккупированном Севастополе на территории отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота.

Мероприятие организовало командование части совместно с городским военным комиссариатом и организацией ветеранов морской пехоты по случаю 52-й годовщины со дня образования соединения, пишет Новый Севастополь.

«Около 500 учащихся школ и учебных учреждений средне-специального образования Севастополя получили возможность познакомиться с вооружением и военной техникой морской пехоты в парке «Патриот», расположенном на территории части, а также с условиями жизни и быта военнослужащих», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Разведывательные подразделения морской пехоты провели показательные выступления для школьников и семей военнослужащих.

Отдельный полк морской пехоты был сформирован на Черноморском флоте в декабре 1967 года. Он был переформирован в отдельную бригаду в 1979 году. Соединение награждено орденом Жукова в 2016 году. Наименование «гвардейская» присвоено бригаде в 2018 году.