Оккупанты продолжают привлекать детей к различным военным мероприятиям
|09:30 17.12.2019
|Севастополь
День призывника прошел в оккупированном Севастополе на территории отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота.
Мероприятие организовало командование части совместно с городским военным комиссариатом и организацией ветеранов морской пехоты по случаю 52-й годовщины со дня образования соединения, пишет Новый Севастополь.
«Около 500 учащихся школ и учебных учреждений средне-специального образования Севастополя получили возможность познакомиться с вооружением и военной техникой морской пехоты в парке «Патриот», расположенном на территории части, а также с условиями жизни и быта военнослужащих», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Разведывательные подразделения морской пехоты провели показательные выступления для школьников и семей военнослужащих.
Отдельный полк морской пехоты был сформирован на Черноморском флоте в декабре 1967 года. Он был переформирован в отдельную бригаду в 1979 году. Соединение награждено орденом Жукова в 2016 году. Наименование «гвардейская» присвоено бригаде в 2018 году.
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