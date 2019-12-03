Подводный модуль компьютерного стереозрения разработан в Севастополе
|09:15 17.12.2019
|Севастополь
Ученые Севастопольского государственного университета разработали комплексную систему технического подводного стереозрения.
Система представлена на выставке «Вузпромэкспо» в Москве, пишет Новый Севастополь.
Алгоритмы модуля объединяют оптическую информацию от видеокамер и гидроакустическую от устройства звуковидения, что дает больше информативности об обстановке под водой.
«Алгоритмы помогают решать следующие задачи: построение 3D-карты рабочего пространства и позиционирование на ней идентифицированных объектов, определение расстояния до этих объектов с точностью до 15 мм и определение геометрических форм объектов при позиционировании их на рабочей карте», – цитирует пресс-служба СевГУ заведующего кафедрой «Информатика и управление в технических системах» Алексея Кабанова.
Представленный на выставке модуль может работать на глубине до 100 метров. Однако ученые способны разработать аппарат, который может быть использован и на больших глубинах.
Комплекс призван сделать работу водолазов более безопасной или вовсе исключить ее.
Разработка модуля в университете идет в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки» при финансировании минобрнауки РФ и поддержке индустриального партнера НПО «Андроидная техника».
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