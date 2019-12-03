В Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону 16 декабря фигуранты во втором бахчисарайском «деле Хизб ут-Тахрир» начали допрос первого свидетеля обвинения, оперативного сотрудника ФСБ России Николая Артыкбаева.

Перед этим вопросы задавала сторона защиты. По мнению адвоката Эмиля Курбединова, суд необоснованно снял около 60% вопросов к свидетелю, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Сегодня на заседании закончили допрос адвокаты и начали допрашивать данного свидетеля наши подзащитные, несмотря на поздний вечер, допрос еще не окончен, его продолжат завтра с утра. Не все наши подзащитные допросили данного оперативного сотрудника. Сегодня прозвучало более сотни вопросов к свидетелю. Следует отметить ту окраску, в которой проходит допрос этого оперативного сотрудника», – отметил Курбединов.

По его словам, практически все неудобные вопросы сотруднику ФСБ суд снимал, адвокат зафиксировал более 60% вопросов, которые были заданы адвокатами и фигурантами, которые, по его моему мнению, были необоснованно сняты судом.

«Мы видим, как суд помогает этому свидетелю, помогает вытаскивать вопросы и ответы на эти вопросы, как снимает вопросы по каким-то надуманным причинам и так далее. Корень того, что мы на протяжении того длительного времени допрашиваем этого свидетеля, лежит конечно в обвинительном заключении. Мы с самого первого заседания говорили, что обвинительное заключение неясно, там содержаться общие формулировки, и дабы докопаться до истины, до какой-то конкретики, мы делаем это при допросе таких оперативных сотрудников», – рассказал Эмиль Курбединов.

По мнению адвоката Лили Гемеджи, свидетель избегал ответа на неудобные для него вопросы.

«Мой подзащитный Сервер Мустафаев начал свою речь с вопросов о том, не было ли травм головы у Артыкбаева, как он себя чувствует в стрессовых ситуациях, но все эти вопросы суд отклонил, посчитав, что они не относятся к делу. Дошли до того, что в этом деле нарисовалась чуть ли не государственная тайна. На большинство вопросов свидетель отвечал, что он не знает и не помнит, при этом на вопросы, которые касались более давнего промежутка времени – он на них отвечал подробно, а вопросы которые, скажем так, касались событий, которые произошли гораздо раньше – он на них отвечал, что не помнит. То есть он выбрал такую тактику: на удобные вопросы он отвечал, а на неудобные – избегал ответа», – рассказала Лиля Гемеджи.

15 ноября Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе бахчисарайское «дело Хизб ут-Тахрир».

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

​21 мая 2018 года года в Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».