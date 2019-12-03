ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперских пар
|08:45 17.12.2019
|Армения
На высокогорном полигоне Камхуд российской военной базы в Армении началась подготовка действиям снайперов в парах.
Новобранцы отрабатывают приемы и способы поражения целей из снайперских винтовок Драгунова и «Винторез» днем и ночью с использованием механического и оптического прицелов на дальности от 100 до 2 тысяч м с применением поправок для стрельбы в зависимости от погодных условий, пишет пресс-служба Минобороны России.
На занятиях по огневой и тактико-специальной подготовкам инструкторы обучают сформированные снайперские пары правилам индивидуального прицеливания и выбора целей с применением баллистических поправок.
Основное внимание при подготовке снайперов уделяется нестандартному выбору огневых позиций и наиболее важных целей, маскировке с использованием подручных и естественных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, радиостанций, комплексов управления, разведки и связи «Стрелец» и «Ратник».
В подготовке снайперских пар принимают участие более 100 военнослужащих из числа штатных и внештатных снайперов соединения.
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