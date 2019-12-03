На высокогорном полигоне Камхуд российской военной базы в Армении началась подготовка действиям снайперов в парах.

Новобранцы отрабатывают приемы и способы поражения целей из снайперских винтовок Драгунова и «Винторез» днем и ночью с использованием механического и оптического прицелов на дальности от 100 до 2 тысяч м с применением поправок для стрельбы в зависимости от погодных условий, пишет пресс-служба Минобороны России.

На занятиях по огневой и тактико-специальной подготовкам инструкторы обучают сформированные снайперские пары правилам индивидуального прицеливания и выбора целей с применением баллистических поправок.

Основное внимание при подготовке снайперов уделяется нестандартному выбору огневых позиций и наиболее важных целей, маскировке с использованием подручных и естественных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, радиостанций, комплексов управления, разведки и связи «Стрелец» и «Ратник».

В подготовке снайперских пар принимают участие более 100 военнослужащих из числа штатных и внештатных снайперов соединения.