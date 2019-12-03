ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии выполнили более 40 тысяч контрольных и боевых стрельб
|08:30 17.12.2019
|Абхазия
В рамках огневой подготовки военнослужащие российской военной базы в Абхазии с начала 2019 года выполнили в общем более 40 тысяч упражнений контрольных и боевых стрельб.
Интенсивность проведения стрельб личным составом остается на высоком уровне, пишет пресс-служба Минобороны России.
В течение десяти месяцев военнослужащие совершенствовали навыки в стрельбе из штатного вооружения и вооружения боевой техники, в том числе танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ, реактивных систем залпового огня «Град», 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.
При этом огонь велся на расстоянии от 100 м до 40 км по целям, имитирующим строения, бронированную технику и пехоту условного противника. Около половины боевых стрельб прошло в ночное время.
Все мероприятия боевой подготовки проводились на полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также на полигонах в Адыгее, Волгоградской и Астраханской областях.
Всего на огневую подготовку за отчетный период было израсходовано около 3 млн. боеприпасов различного типа и калибров, в том числе 125-мм танковые снаряды, ручные гранаты РГД, 30-мм снаряды и 5,45-мм автоматные патроны.
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