Подразделения снайперов-разведчиков ЧФ совершили марш-бросок на полигон в Крыму
|08:15 17.12.2019
|Крым
Подразделения снайперов-разведчиков армейского корпуса Черноморского флота совершили марш-бросок на полигон боевой подготовки в оккупированном Крыму.
В рамках выполнения плана подготовки, утверждённого командующим Черноморским флотом, подразделения совершили выход на войсковой полигон для выполнения стрелковых упражнений из снайперских винтовок, пишет пресс-служба Минобороны России.
В ходе марша военнослужащие отработали задачу по отражению нападения на военную колонну диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.
Во время марш-броска снайперы-разведчики заранее не знали о нападении условной ДРГ, что позволило им выполнить задачу в обстановке, максимально приближенной к боевой.
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