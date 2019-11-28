Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив про необхідність якнайшвидшого призначення нового спеціального представника США у справах України.

За його словами, переговори щодо призначення нової людини на посаду спецпредставника США ведуться. Про це Пристайко розповів в інтерв'ю УНІАН.

"Я говорив з посланцем Державного департаменту про те, що нам цікаво мати таку людину, яка мала б можливість очолити команду переговорів з американського боку. Ми говорили про те, що є різні варіанти реалізації цього. Може бути варіант Вікторії Нуланд, коли вона була офіційним представником Державного департаменту і одночасно помічником державного секретаря, відповідаючи за регіон (за президентства Барака Обами)", - сказав Пристайко.

Міністр додав, що новий спецпредставник має усвідомлювати ситуацію, яка відбувається у регіоні.

"Це зручно в тому контексті, що ти усвідомлюєш, що відбувається у цьому регіоні. В тебе є люди, які професійна працюють, тобто дипломати, які працюють на цих напрямках. З іншого боку - те, що робив Курт Волкер. Він був звільнений від щоденних обов'язків на всіх напрямках, і міг концентруватись тільки на напрямку "нормандського процесу". Обидва варіанти забезпечення цікаві по-своєму, і нам вони важливі", - наголосив Пристайко.

Водночас міністр сказав, що Україна "залишає вибір за нашими американськими партнерами, яким саме чином може бути реалізований цей важливий для нас канал зв'язку".

"Безпосередній канал зв'язку був на рівні помічника президента Російської Федерації Владислава Суркова і Курта Волкера. Ми, чесно кажучи, відчуваємо дефіцит цієї роботи з американської сторони, і хотіли би, щоб ця посада була зайнята в будь-якій формі, як можна швидше", - зазначив Пристайко.

Спеціальний представник США у справах України 54-річний Курт Волкер подав у відставку. Про це він заявив 27 вересня. Політик займав цю посаду з 2017 року.