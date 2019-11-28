Україні потрібен новий спецпредставник США - Пристайко

21:10 16.12.2019   Украина

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив про необхідність якнайшвидшого призначення нового спеціального представника США у справах України.

За його словами, переговори щодо призначення нової людини на посаду спецпредставника США ведуться. Про це Пристайко розповів в інтерв'ю УНІАН.

"Я говорив з посланцем Державного департаменту про те, що нам цікаво мати таку людину, яка мала б можливість очолити команду переговорів з американського боку. Ми говорили про те, що є різні варіанти реалізації цього. Може бути варіант Вікторії Нуланд, коли вона була офіційним представником Державного департаменту і одночасно помічником державного секретаря, відповідаючи за регіон (за президентства Барака Обами)", - сказав Пристайко.

Міністр додав, що новий спецпредставник має усвідомлювати ситуацію, яка відбувається у регіоні.

"Це зручно в тому контексті, що ти усвідомлюєш, що відбувається у цьому регіоні. В тебе є люди, які професійна працюють, тобто дипломати, які працюють на цих напрямках. З іншого боку - те, що робив Курт Волкер. Він був звільнений від щоденних обов'язків на всіх напрямках, і міг концентруватись тільки на напрямку "нормандського процесу". Обидва варіанти забезпечення цікаві по-своєму, і нам вони важливі", - наголосив Пристайко.

Водночас міністр сказав, що Україна "залишає вибір за нашими американськими партнерами, яким саме чином може бути реалізований цей важливий для нас канал зв'язку".

"Безпосередній канал зв'язку був на рівні помічника президента Російської Федерації Владислава Суркова і Курта Волкера. Ми, чесно кажучи, відчуваємо дефіцит цієї роботи з американської сторони, і хотіли би, щоб ця посада була зайнята в будь-якій формі, як можна швидше", - зазначив Пристайко.

Спеціальний представник США у справах України 54-річний Курт Волкер подав у відставку. Про це він заявив 27 вересня. Політик займав цю посаду з 2017 року.



Ще на цю тему:

11:15 16.12.2019
США погодили призначення Єльченка послом України
13:15 12.12.2019
США собираются передать Украине противокорабельные ракеты
09:15 12.12.2019
Трамп заявив про готовність негайно підписати оборонний бюджет США з видатками на допомогу Україні
07:55 12.12.2019
У Конгресі США затвердили санкції проти Північного потоку-2: деталі рішення
11:01 10.12.2019
Конгрес США погодив оборонний бюджет, що передбачає виділення $300 мільйонів Україні
13:15 05.12.2019
США обіцяють Зеленському потужну підтримку на "нормандській зустрічі"
10:15 05.12.2019
Трамп планує дати $250 млн для нової оборонної допомоги Україні – Пентагон
09:30 04.12.2019
Помічник держсекретаря США сьогодні відвідає Україну
17:01 03.12.2019
Пристайко: тема України стає "токсичною" в США
20:30 28.11.2019
У Вашингтоні прогнозують, що труби «Північного потоку» стануть власністю «Нафтогазу»
10:15 28.11.2019
США висловили підтримку Україні перед "нормандським самітом"
20:15 26.11.2019
Нещодавно до України вперше поставили американський скраплений газ — Коболєв
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
16:30 12.12.2019
Болгарія хоче розмістити координаційний центр НАТО в Чорному морі
Всі новини країни
Греция Греция
16:21 16.12.2019
В Афінах біля відділення поліції виявили саморобну бомбу
10:45 13.12.2019
США передали Греции новый ударный беспилотник Reaper MQ-9
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:45 13.12.2019
Россия начала поставки бензина и дизтоплива в Абхазию по новым правилам
17:00 13.12.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы уничтожили отряды условных террористов в горах Абхазии
15:15 13.12.2019
ЮВО: В горах непризнанной Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили около 1000 огневых задач
17:45 12.12.2019
Засідання парламенту Грузії зупинили через запах нечистот
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 13.12.2019
Україна і Молдова підписали меморандум щодо постачання газу
16:15 13.12.2019
Молдова получит достаточное количество разрешений на въезд на Украину для молдавских перевозчиков
10:45 12.12.2019
ЄБРР виділить Молдові $50 млн на закупівлю газу через Україну
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 16.12.2019
Влада Чехії депортувала чотири людини, які жили в будинках посольства РФ в Празі
15:21 16.12.2019
ЕС не собираются снимать санкции с России до тех пор, пока не прекратится оккупация Крыма
12:21 16.12.2019
НАТО фіксує незвичайну активність субмарин РФ: одразу 10 навколо Норвегії
10:45 16.12.2019
Военные назвали срок замены всех ракетных комплексов времен СССР
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
20:30 13.12.2019
Парламент Румынии рассматривает вопрос о приобретении дополнительной партии истребителей F-16
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
10:30 16.12.2019
Зв’язки Туреччини з країнами поза НАТО не суперечать інтересам альянсу – міністр оборони
08:45 16.12.2019
У Пентагоні прокоментували слова Ердогана про закриття для США турецьких баз
21:00 13.12.2019
Туреччина викликала посла США через визнання Сенатом геноциду вірмен
14:00 13.12.2019
Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен, розізливши Туреччину
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 16.12.2019
Україні потрібен новий спецпредставник США - Пристайко
21:01 16.12.2019
Суд у Криму залишив під вартою двох фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»
20:40 16.12.2019
Прикордонники не пропустили в Україну ще одного журналіста російського НТВ
20:30 16.12.2019
Вакарчук: Ми працюємо над планом деокупації Криму та Донбасу і будемо готові представити його суспільству
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд