Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму 16 грудня не задовольнив апеляцію захисту двох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Біляла Аділова та Раїма Айвазова.

Таким чином вони залишаться в СІЗО Сімферополя до 15 лютого 2020 року, повідомляє громадська ініціатива «Кримська солідарність», передає Радіо Свобода.

Зазначається, що на засіданні суду підсудні заявили про вимогу застосовувати стосовно них IV Женевську конвенцію. Адвокат Рустем Кяміл також заявив про те, що справа є політично мотивованою.

«Ви тут для того, щоб весь цей спектакль показати. Просто як лялька, яку тягнуть за мотузки. Рішення у вас вже готові. Мені від вас нічого не потрібно, і я вважаю цю справу незаконною щодо мене», –заявив під час засідання Айвазов.

Білял Аділов у своїй промові посилався на те, що є громадянином України і паспорт Росії отримав вимушено через події 2014 року.

Незважаючи на всі доводи сторони захисту, клопотання залишили без задоволення.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24-х активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один – Раім Айвазов – перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник, його місце перебування невідоме з 27 березня.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму, закликавши до їх негайного звільнення з російського СІЗО. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики Дезіра викликають «подив».