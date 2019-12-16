Частина будівлі посольства Болгарії у Чорногорії була пошкоджена вибухом у центрі Подгориці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Вибух стався о 4 ранку в понеділок. Вибухівку кинули на бульварі поряд із нічним клубом.

Потужний вибух спричинив масову паніку у багатьох громадян в цій частині Подгориці.

На час проведення слідчих дій рух транспорту бульваром припинили.

Після того, як поліція провела обшук у присутності болгарських дипломатів, було встановлено, що був пошкоджений офіс консула, зокрема у приміщенні розбиті вікна і двері.

Міністерство закордонних справ Болгарії підтвердило, що шкоду завдано мінімальну.