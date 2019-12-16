У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
|20:50 16.12.2019
|Болгария
Частина будівлі посольства Болгарії у Чорногорії була пошкоджена вибухом у центрі Подгориці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.
Вибух стався о 4 ранку в понеділок. Вибухівку кинули на бульварі поряд із нічним клубом.
Потужний вибух спричинив масову паніку у багатьох громадян в цій частині Подгориці.
На час проведення слідчих дій рух транспорту бульваром припинили.
Після того, як поліція провела обшук у присутності болгарських дипломатів, було встановлено, що був пошкоджений офіс консула, зокрема у приміщенні розбиті вікна і двері.
Міністерство закордонних справ Болгарії підтвердило, що шкоду завдано мінімальну.
Ще на цю тему:
08:42 25.05.2018
Папа Франциск встретится с премьером Болгарии
Папа Франциск встретится с премьером Болгарии
20:01 27.03.2018
Болгария вызвала своего посла в России для консультаций
Болгария вызвала своего посла в России для консультаций
11:14 02.03.2018
В Болгарию прибыл патриарх Кирилл
В Болгарию прибыл патриарх Кирилл
20:44 13.06.2017
Болгария поддерживает перспективу членства Боснии и Герцеговины в ЕС и НАТО ‒ президент
Болгария поддерживает перспективу членства Боснии и Герцеговины в ЕС и НАТО ‒ президент
08:39 24.03.2017
Болгария откроет три новых консульства в Украине, Молдове и Польше
Болгария откроет три новых консульства в Украине, Молдове и Польше
12:00 16.11.2016
Президент Болгарии встретился с новоизбранным президентом Молдовы
Президент Болгарии встретился с новоизбранным президентом Молдовы
08:16 15.11.2016
Президент Болгарии посетит с визитом Молдову 15 ноября
Президент Болгарии посетит с визитом Молдову 15 ноября
19:00 13.10.2016
Болгария и ОАЭ подписали межправительственное соглашение
Болгария и ОАЭ подписали межправительственное соглашение
18:12 13.09.2016
Премьер Болгарии встретится с венгерским и сербским коллегами
Премьер Болгарии встретится с венгерским и сербским коллегами
13:59 30.05.2016
В Софии проходит балканская встреча на высшем уровне
В Софии проходит балканская встреча на высшем уровне
08:19 17.05.2016
17 мая премьер-министр Болгарии посетит Узбекистан
17 мая премьер-министр Болгарии посетит Узбекистан
22:24 13.04.2016
Глава МИД: Болгария заинтересована в развитии отношений с Беларусью
Глава МИД: Болгария заинтересована в развитии отношений с Беларусью