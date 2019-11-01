Прикордонники не пропустили в Україну ще одного журналіста російського телеканалу НТВ Олексія Чеботарьова.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, Чеботарьов прибув до Києва рейсом з Мінська сьогодні після обіду.

«Під час паспортного контролю він вказав, що є представником телеканалу НТВ. У той же час він не зміг підтвердити мети своєї поїздки в Україну. Крім того, даний телеканал є в санкційних списках Ради національної безпеки й оборони. Зважаючи на всі ці обставини, даній особі було відмовлено у в'їзді в Україну», - розповів Демченко.

Він також нагадав, що раніше у в'їзді в країні було відмовлено двом журналістам НТВ, зокрема, у зв'язку з тим, що вони незаконно відвідували окуповані території Криму та Донбасу.

Раніше повідомлялося, що 13 грудня в Україну не впустили журналіста російського «НТВ» Сергія Савіна. У Держприкордонслужбі кажуть, що він їздив до бойовиків «ДНР».

Як повідомлялося раніше, 10 грудня на прес-конференції за підсумками зустрічі в «нормандському форматі» в Парижі Зеленський запросив російських журналістів до України.

Днями в Україні виник скандал через приїзд журналістів телеканалу Міноборони РФ "Звєзда" до Києва. У сюжеті росіяни стверджували, що приїхали на запрошення президента Володимира Зеленського. У прикордонній службі пояснили, що росіяни приховали справжню мету приїзду, а підстав для їхнього затримання не було.



