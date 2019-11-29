Вакарчук: Ми працюємо над планом деокупації Криму та Донбасу і будемо готові представити його суспільству
|20:30 16.12.2019
|Крым
Народний депутат України та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявляє про необхідність розробки всередині країни загального плану деокупації Криму і Донбасу, зазначає, що у його команді вже над таким планом працюють.
"У мене питання до президента. У неділю в зоні проведення ООС загинув український воїн, 21-річний нацгвардієць, сержант Сергій Михальчук... .Чому, пане президенте, ми продовжуємо обговорювати "політичне врегулювання"? Про яке "врегулювання" ми можемо говорити, якщо на Сході продовжують стріляти, а матері отримують похоронки?", - написав Вакарчук на сторінці у Facebook у понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Він наголосив, що лише повне припинення вогню може відкрити можливість для початку наступних домовленостей.
"Згадайте "червоні лінії", за які вийшли люди на вулиці. Спочатку безпека, потім - будь-що інше. Голосування про "особливий статус" показало, що про ці "червоні лінії" дехто почав забувати. І політсила президента і навіть одна із політичних сил, яка ці лінії артикулювала", - йдеться у повідомленні.
За словами лідера "Голосу", всередині країни потрібно розпочати розробку загального плану деокупації Криму і Донбасу, який включатиме і безпековий, і політичний, і економічний та соціальний блоки.
"Ми вже працюємо над таким планом, і будемо готові представити його суспільству, політичним силам і міжнародним партнерами", - підсумував Вакарчук.
Вакарчук зазначив, що поки що Україна рухається за планом, який придумали у Кремлі і продавили у Мінську, доповнивши неприйнятною "формулою Штайнмаєра".
"Ми маємо це змінити. Нашим завданням має бути досягнення повного, всеосяжного, тривалого припинення вогню та повернення наших полонених і заручників. Крапка", - написав нардеп.
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