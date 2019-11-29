Народний депутат України та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявляє про необхідність розробки всередині країни загального плану деокупації Криму і Донбасу, зазначає, що у його команді вже над таким планом працюють.

"У мене питання до президента. У неділю в зоні проведення ООС загинув український воїн, 21-річний нацгвардієць, сержант Сергій Михальчук... .Чому, пане президенте, ми продовжуємо обговорювати "політичне врегулювання"? Про яке "врегулювання" ми можемо говорити, якщо на Сході продовжують стріляти, а матері отримують похоронки?", - написав Вакарчук на сторінці у Facebook у понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що лише повне припинення вогню може відкрити можливість для початку наступних домовленостей.

"Згадайте "червоні лінії", за які вийшли люди на вулиці. Спочатку безпека, потім - будь-що інше. Голосування про "особливий статус" показало, що про ці "червоні лінії" дехто почав забувати. І політсила президента і навіть одна із політичних сил, яка ці лінії артикулювала", - йдеться у повідомленні.

За словами лідера "Голосу", всередині країни потрібно розпочати розробку загального плану деокупації Криму і Донбасу, який включатиме і безпековий, і політичний, і економічний та соціальний блоки.

"Ми вже працюємо над таким планом, і будемо готові представити його суспільству, політичним силам і міжнародним партнерами", - підсумував Вакарчук.

Вакарчук зазначив, що поки що Україна рухається за планом, який придумали у Кремлі і продавили у Мінську, доповнивши неприйнятною "формулою Штайнмаєра".

"Ми маємо це змінити. Нашим завданням має бути досягнення повного, всеосяжного, тривалого припинення вогню та повернення наших полонених і заручників. Крапка", - написав нардеп.