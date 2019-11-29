ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" (КМБ) звернеться до міжнародних судів для захисту своїх інвестицій від неправомірних дій кримських чиновників і суддів, заявив президент КМБ Ігор Кушнір.

"Ми переконалися, що місцеві структури відверто ігнорують заяви влади про збереження майна та інвестицій. З правової точки зору, для бізнесу, інвесторів Крим - це джунглі, й наявна вертикаль влади на території Криму не працює. Єдиний вихід, який ми бачимо, - це міжнародні суди та розголос ситуації", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Кушнір пояснив, що йдеться про планомірні дії деяких кримських посадовців, суддів і правоохоронних органів, які призвели до того, що КМБ втратив свої активи й інвестиційні проекти, якими компанія володіла на території півострова до 2014 року.

"Майно КМБ на території Криму фактично вкрав колишній пайовий учасник забудови з мікроскопічною часткою (менше 0,1%) - юрособа РФ, яка шляхом багаторазових підробок документів і проведення транзакцій через офшорні схеми отримала контроль над нашими об'єктами... Ми оцінюємо наші втрати від цієї афери приблизно в 150 млн грн", - сказав президент компанії.

За його словами, спочатку КМБ звернувся до адвокатської колегії, яка зусиллями кримських фахівців частково зареєструвала забудову за холдингом і оскаржила в місцевих кримських судах украдені права. "Ентузіазм суддів із часом згас. Я не виключаю, що це сталося під тиском місцевої влади", - констатував Кушнір.

Він уточнив, що йдеться про два кримські суди - Сімферопольський і Ялтинський, судді яких до 2014 року були суддями українських судів.

"Місцеві судді, які присягали Україні, після 2014 року склали присягу РФ, тому було б наївно очікувати, що вони шануватимуть якийсь закон. Ми не мовчатимемо про те, що сьогоднішня кримська влада покриває шахраїв і, можливо, має частку з ними", - заявив президент КМБ.

ХК "Київміськбуд" створена на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, на 16 грудня 2019 року була Київська міська рада (80%).