В Херсонском порту выявили контрабандный груз отходов из Черногории

20:10 16.12.2019   Украина

Государственная таможенная служба (ГТС) выявила в Херсонском морском порту контрабандный груз отходов, который доставило судно FL Lidya (флаг — Панама) из Черногории.

Как сообщил глава ведомства Максим Нефьодов, под видом 3,6 тыс. тонн песка судно доставило отходы пескоструйной обработки судов, сообщают Порты Украины.

«Судно везет первые 3,6 тыс. тонн «песка» из города Биело в Черногории (...) Песок? В Украину? По цене €1,2 за тонну (песок где-то в сто раз дороже стоит)? Ничего не удивляет?», — пишет Нефьодов в Facebook.

«Посмотрите, как выглядит этот «песок» — на самом деле, это отходы пескоструйной обработки судов с верфи, которая закрывается. То есть простыми словами — опасные отходы. Очевидно, вместо их переработки кто-то просто хочет использовать Украину как свалку, импортировав их на подставную компанию с уставным капиталом 2 грн. Более того, поданы поддельные документы по обязательствам по захоронению «песка» (зачем его захоранивать, если это песок?) Оформлять такой груз таможня не собирается, конечно», — отмечает Нефьодов.

По его словам, до конца текущего года планировалось завезти 10 тыс. тонн контрабандного груза.

Национальная полиция возбудила уголовное производство.



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