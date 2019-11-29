Будівлю одеського коледжу після пожежі “законсервують”
|20:01 16.12.2019
|Украина
Організувати комплексне обстеження і здійснити консервацію пам'ятки архітектури - будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу з тим, щоб можна було її відновити після пожежі - таке рішення ухвалили на засіданні Одеського міськвиконкому.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Передусім необхідно протягом двох-трьох тижнів обстежити несучі конструкції та законсервувати будівлю. Потрібно також створити відповідний проєкт, щоб звести тимчасову покрівлю і систему водовідведення, причому в якомога коротші терміни. Інакше будинок Асвадурова як пам'ятку архітектури можна безповоротно втратити", - виклав позицію фахівців віцемер Петро Рябоконь.
Він звернув увагу на те, що висота стін становить 21-22 метри - це загрожує трагічними наслідками у разі обвалу. Тому необхідно також з'ясувати, чи можна відкрити рух транспорту по вулиці Троїцькій.
Мер Одеси Геннадій Труханов зауважив, що "досвід в сфері реставрації історичних будівель вже є. Свого часу постраждав від пожежі будинок Руссова, який спершу законсервували, потім розробили проєкт реставрації і зараз відновлюємо".
"Очевидно, за такою ж процедурою можна врятувати й будинок Асвадурова", - додав Труханов.
За його словами, пропонований алгоритм дій відправлено до обласної влади, оскільки міськрада не має права здійснювати без погодження будь-які роботи - будівля знаходиться на балансі Міністерства освіти.
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Як повідомлялося, у суботу, 14 грудня, працівники Одеського облуправління ДСНС завершили роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та ресторанно-готельного. Триває робота урядової комісії з розслідування причин пожежі.
Шестиповерхову будівлю на розі Пушкінської і Троїцької вулиць було зведено в 1914 році. Вона входить до списку об'єктів культурної спадщини Одеси як "Прибутковий будинок Асвадурова".
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