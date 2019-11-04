Авіакомпанія SkyUp анонсувала запуск нових авіарейсів з Харкова до Тбілісі, Батумі, Тель-Авіва та болгарського Бургаса.

Нові авіарейси почнуть здійснювати весною 2020 року, повідомляє прес-служба компанії, передає Громадське.

Зокрема, авіарейси з Харкова до Тбілісі будуть здійснюватися двічі на тиждень — щопонеділка та щочетверга — з 29 березня. Ціни на авіаквитки складуть від 1,8 тисячі гривень в один бік.

До грузинського Батумі з Харкова можна буде дістатися за 1,9 тисячі гривень, а назад за 1,75 тисячі гривень. Рейси почнуть виконувати з 29 травня 2020 року щовівторка та щоп'ятниці.

Авіарейси SkyUp з Харкова до Тель-Авіва почнуть виконувати з 29 березня щочетверга та щонеділі за 2,4 тисячі гривень в один бік. Авіарейси до Бургаса здійснюватимуть один раз на тиждень — у вівторок. Ціни стартують від 1,43 тисячі гривень, а перший рейс відбудеться 2 червня.

Напередодні SkyUp запустила рейси зі Львова до Батумі, Бургаса, Барселони та Тель-Авіва.

Новий український авіаперевізник SkyUp почав літати з квітня 2018.

12 червня стало відомо, що Баришівський суд Київської області призупинив ліцензію на здійснення перельотів українській авіакомпанії SkyUp. За словами представників авіакомпанії, позов подала особа, яка навіть не була її клієнтом.

SkyUp оскаржила рішення суду в апеляції, згодом в уряді доручили забезпечити діяльність української авіакомпанії.

25 вересня Київський апеляційний суд скасував рішення Баришівського суду про заборону на польоти SkyUp.