Зеленський розпочав візит до Азербайджану
|19:15 16.12.2019
|Украина
Президент України Володимир Зеленський у понеділок розпочав офіційний візит до Азербайджанської Республіки, де зустрінеться Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та Прем’єр-міністром Алі Асадовим.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.
"У рамках візиту запланована зустріч глави держави з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також переговори у розширеному форматі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за результатами перемовин очікується підписання міжвідомчих та міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ.
Крім того, Зеленський зустрінеться з Прем’єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.
Президенти України та Азербайджану також візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.
Крім того, Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.
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