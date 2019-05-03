Президент України Володимир Зеленський у понеділок розпочав офіційний візит до Азербайджанської Республіки, де зустрінеться Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та Прем’єр-міністром Алі Асадовим.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

"У рамках візиту запланована зустріч глави держави з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також переговори у розширеному форматі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами перемовин очікується підписання міжвідомчих та міжрегіональних українсько-азербайджанських документів і зустріч зі ЗМІ.

Крім того, Зеленський зустрінеться з Прем’єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим.

Президенти України та Азербайджану також візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

Крім того, Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.