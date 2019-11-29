Адмирал оккупационного флота опровергает вброс российских СМИ про «героический экипаж» затонувшего плавдока в Севастополе

18:30 16.12.2019   Крым

15 декабря весь мир увидел позорное ЧП в Южной бухте Севастополя, когда плавучий док 1941 года постройки, выдержавший авиабомбардировки во время Второй мировой войны затонул вместе с подводной лодкой.

Событие настолько из ряда вон выходящее, что оккупационная администрация и руководство оккупационного флота в авральном порядке начали выруливать ситуацию как на месте происшествия, так и в информационной сфере, передает Флот2017.

Так после рапортов о благополучном буксировании подлодки для утилизации пошел вброс про «героический экипаж» плавдока.

Так по российским СМИ пошла гулять информация из «корабельной сферы»:

— «дно плавдока было повреждено коррозией, и течи возникали на судне уже несколько лет» (коррозией повреждены не только дно, но и стенки, а также балластные цистерны, системы трубопроводов подачи воды и воздуха, все это время их кое-как латали);

— «экипаж плавучего дока ПД-16 боролся за плавдок до последнего, и лишь, когда судно стало крениться, они сошли на берег».

Это цитаты из сообщения ТАСС.

А вот и ягодка на тортик, от которой у бывалого моряка должна навернуться соленая слеза:

«Открылось сильное поступление воды, насосы перестали справляться. Экипаж боролся до последнего, были запущены дополнительные генераторы. Но когда стал крениться, когда стала неконтролируемо поступать вода, экипажу был дан приказ сойти на берег», — сообщает источник ТАСС из «корабельной сферы».

Реальность, как всегда, выглядит несколько иначе. В виду того, что буксиры и спасательные суда оккупационного флота ночью не были подняты по тревоге для спасения плавдока и находящейся в нем подводной лодки – следует один вывод – никто там не боролся до «последнего» и не подавал никаких сигналов.

Просто течь усилилась, насосы перестали справляться, увеличение мощности насосов не дало никакого результата, вахтенная смена, следящая за состоянием дока покинула плавсредство. 

В тоже время российские военные, знающие на практике состояние дел в главной базе оккупационного флота говорят без обиняков о разгильдяйстве и безалаберности царящей на флоте.

Не стеснялся в выражениях на этот счет ключевой эксперт по ЧФ – бывший командующий флота адмирал Владимир Комоедов.

«Это бардак, потому что такого не должно происходить никогда – независимо ни от дня недели и ни от того, списан объект или нет. Люди, которые следят за всем этим, должны наблюдать за каждым объектом, тем более если речь идет о плавдоке», – заявил адмирал изданию URA.RU.

Дополняет адмирала сухопутный полковник Виктор Баранец, который напомнил о «легендарной безалаберности».

«Непонятно, каким образом ремонтники просмотрели, что док вместе с лодкой наполняются водой, поэтому можно сказать, что затонули они из-за легендарной российской безалаберности», – заявил полковник Баранец.



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