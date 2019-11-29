В учебном бою оккупантов сразились «Бастион», МРК «Вышний Волочек» и самолеты СУ
|18:01 16.12.2019
|Крым
Малый ракетный корабль оккупантов «Вышний Волочек» во время двустороннего учения отразил атаку с воздуха, ушел от ракетного удара и нанес удар «Калибрами» по наземным целям условного противника.
Об этом сообщает пресс-служба оккупационного флота, передает Флот2017.
«По замыслу учения экипажам четырех самолетов СУ-24М и пары СУ-27 из состава морской авиации Черноморского флота и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, а также расчету ракетного комплекса «Бастион» была поставлена задача обнаружить и условно поразить ракетным оружием корабль «противника», — говорится в сообщении.
Боевые посты ПВО МРК «Вышнего Волочка» отразили удары средств воздушного нападения. Экипаж пытался нанести контрудар ракетами «Калибр» по наземным объектам военной инфраструктуры условного противника.
«Учебный бой был проведен с выполнением электронных пусков ракет, по его итогам экипажу корабля не удалось нанести удар по наземной цели», – добавили в пресс-службе.
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