У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста

17:41 16.12.2019   Румыния

Суд в Бухаресті засудив до тюремного ув'язнення 13 осіб, обвинувачених у відповідальності за смертельну пожежу в нічному клубі Colectiv 30 жовтня 2015 року, в якій загинули 65 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Загальна сума вироків, винесених у понеділок, складає 115 років.

Кожен з трьох власників клубу Colectiv отримав тюремне ув'язнення терміном на 11 років і вісім місяців. Також судді засудили Крістіана Попеску П’єдоне, тодішнього мера муніципалітету Сектора 4 Бухареста, під який підпадає адміністрація клубу, до восьми з половиною років тюремного ув'язнення.

Два чиновники, які схвалили дозволи на функціонування клубу, незважаючи на недоліки безпеки,  були засуджені до тюремного ув'язнення строком на дев'ять років і два місяці.

Власник компанії, відповідальний за феєрверк, влаштований в клубі в ту ніч, також серед засуджених – він отримав покарання у вигляді 12 років і восьми місяців в'язниці.

Два фахівці з піротехніки, які працювали на шоу, отримали відповідно дев'ять років і вісім місяців і десять років за ґратами за свою причетність до трагедії.

Пожежа вразила Румунію і викликала хвилю обурення з приводу корупції і некомпетентних методів, які дозволили клубу працювати, незважаючи на його неіснуючі стандарти безпеки. Справа мала політичні наслідки на найвищому рівні, оскільки тодішній прем'єр-міністр Соціал-демократичної партії Віктор Понта пішов з посади 5 листопада 2015 року після масових вуличних демонстрацій проти корупції, викликаних трагедією.



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